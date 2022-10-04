我国女乒击败韩国 今战泰国不论输赢都晋级

新加坡队星期一（10月3日）以大比分3比1力克韩国队，取得第56届世乒赛女团小组赛三连胜，今天将迎战小组最后一个对手泰国队。由于后者昨晚负于卢森堡队，而此前新加坡战胜了卢森堡，因此新加坡今天对垒泰国不论胜负，都能锁定小组第一，晋级16强。

击败女团赛会四号种子韩国队，提前一轮锁定16强席位，新加坡女队主帅井浚泓对队员的发挥表示满意。她对《联合早报》说：“没想到周靖祎能拼赢韩国队一单李时温，曾尖最后把握住两分非常关键，这场胜利我们就是拼出来的。”

2022年世乒团体赛昨天在成都进入第四个比赛日，新加坡队迎来女团小组赛第三个对手韩国队。后者是上届世乒赛女团季军，本届赛会四号种子，由世界排名第16田志希领衔。不过，她在首战输给卢森堡队老将倪夏莲后，就没再出场。

在此前两场小组赛中，韩国队先是爆冷不敌卢森堡，后艰难战胜泰国队，一胜一负的成绩，让她们暂列小组第三，要想出线就必须击败两连胜的新加坡。

承受着巨大压力的韩国队在抽到主队位置后，由世界排名第64的李时温打头阵，新加坡队则用17岁小将周靖祎应战。前四局，双方战成了2比2平，但到了决胜局，世界排名第130的我国小将周靖祎鼓足斗志，从5比7追至9比10，最终以12比10逆转对手，为新加坡打响头炮。

随后上场的曾尖遭到了金娜英的顽强抵抗，但她还是以11比9、9比11、11比9、11比9赢得胜利。

以大比分2比0领先后，新加坡队没有派出已打了两场的王歆茹，而是改由魏睿萱出战，但她似乎无法找到状态，以6比11、7比11、8比11不敌尹孝彬，被韩国队扳回一城。赛后在谈到排兵布阵时，井浚泓说：“王歆茹前面打得不错，但韩国队实力平均，即使她打第三号也没把握肯定能赢。我们是根据对手的情况让年轻队员都有锻炼的机会，无论谁上场都要拼。况且魏睿萱最近状态不错，也做好了准备。”

我男团击败台湾

第四场比赛，曾尖再度上阵，以11比5、11比3、12比10击败李时温，为新加坡队以大比分3比1锁定胜局。赛后，她对《联合早报》说：“感觉压力很大，但也激发了我。”

男团方面，新加坡队昨天在第三场小组赛中派出周哲宇、郭勇和马琨廷，三人齐心协力以大比分3比1战胜赛会七号种子台湾队，排名小组第三。