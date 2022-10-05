新超联赛球队 11月起禁运营老虎机业务

老虎机是本地不少足球队的其中收入来源，但新加坡超级足球联赛的球队近日获通知从11月起，禁止运营老虎机业务。

至少有三支新超球队的职员或老虎机玩户受访时说，已得知老虎机得在10月后结束运作的消息。因事关球队内部运作，三队的职员都不愿具名。

其中一队的职员透露，他们在得知禁令前，早已预料到老虎机迟早将被被令停止运作。

他说：“这虽然对球队收入造成影响，但影响有限，我们会想办法弥补这方面的收入。”不过，他不愿多谈球队会怎么做。

他也说，球队和新加坡足球总会在这件事上的沟通没问题，球队数年前也已经没有再额外投资老虎机项目。

不过根据《海峡时报》报道，好些球队对这项突如其来的宣布感到失望，有球队在年初才投入了六位数资金升级老虎机系统；也有球队在9月初才聘请了管理老虎机的职员，但两周后就被通知即将得结束运营老虎机的消息。

八支联赛球队中，除了幼狮（Young Lions）、狮城水手（Lion City Sailors）和丹戎巴葛联队（Tanjong Pagar United）外，其他五队仍运营老虎机业务。其中新潟天鹅（Albirex Niigata）、芽笼国际（Geylang International）和后港联队（Hougang United）各有15台老虎机，淡滨尼流浪队（Tampines Rovers）有13台，而马里士他卡沙（Balestier Khalsa）有八台。

记者星期二（10月4日）晚餐时间走访了两家拥有老虎机的球队会所，由于只有会员才能进入，且须要验证身份，记者被拦在外，但还是能看到里面的情况。据观察，其中一个会所当时有七八名玩户，多数是乐龄人士，有男有女；另一个会所则无人。

一名玩户巴希尔说，他平时并不常光顾，但每次去都会花百多至200元。他说：“今天的人好像比平常多，不过很多人都说关了也没关系，可以去其他地方，像是赌场或乡村俱乐部。”

一名职员说，他们和玩户在9月就知道老虎机得停止运作的消息，不过他并不清楚会所将如何处置这些老虎机，上司也还没有告诉他过后的工作安排。

2017年，中峇鲁球会爆出一年的老虎机净收入达到惊人的3680万元，比新加坡足总全年预算还多100万元，也让私人会所老虎机暴利情况引起关注，民众担心是否助长赌博风气，政府在同年收紧对全岛老虎机的管制。

当年的管制，包括会员年龄限制从年满18岁调到21岁，营业时间限制在上午10时至晚上11时，以及禁止老虎机室内提供提款和信用卡设施。

据早前报道，在管制后，全岛老虎机到2019年中估计减少三分之一，从近1900台减至约1300台。

另据《海峡时报》报道，下赛季新超联赛也会成为我国参加2034年世界杯计划“狮展雄心”（Unleash The Roar）的一部分。

在少了老虎机营收的情况下，据传“狮展雄心”委员会将增加球队津贴，更有人建议把津贴从目前的每年80万元，在未来五年增加80%到100%，以提高我国联赛水平和竞争力。不过至截稿为止，足总未回复本报的提问。