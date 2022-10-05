我国男单历来最高 骆建佑世羽排名从第七升至第五

我国两位男单骆建佑和郑加恒在最新一期世界排名都略有提升，世界排名第五的骆建佑成为新加坡历来排名最高的男单，他很高兴能在年底前实现自己较早时定下的目标。

新加坡头号羽毛球男单骆建佑迈入职业生涯新里程碑，他在最新一期的世界羽联排名中位列第五，成为我国历来排名最高的男单。

现年25岁的骆建佑以8万1594积分从世界第七升上世界第五，在他之前排名最高的新加坡男单是罗纳德，后者曾于2014年位居世界第六。新加坡球员历来排名最高的是已退役的女单扎玲娜，她曾在1994年排名世界第三。

世界排名榜上的积分是根据球员过去52周所参加的比赛获取积分最高10站比赛的总和。骆建佑目前一共参加了26站比赛，世界羽联取他最高的10站比赛积分为有效分数。

骆建佑接受《联合早报》采访时说：“我的目标是在今年年底进入世界前五，我很高兴我能在年底之前就实现这个目标。我希望能继续保持稳定性，争取更好的成绩。”

骆建佑过去一年为新加坡创造不少历史，除了为我国获得史上首枚世锦赛金牌（2021年）和亚洲团体锦标赛铜牌，他在今年的河内东南亚运动会也获得了男单银牌。

结束在日本举行的东京世锦赛和日本公开赛后，骆建佑休息了一段时间，回去槟城探望家人，也到了迪拜和安赛龙等球员一起训练，目前他在丹麦备战来临的比赛。他的下一场比赛是10月18日开打的丹麦公开赛（750赛），首圈对手是泰国球员西蒂空。

骆建佑在这项比赛签运不佳，与世界第一的安赛龙同一区，两人有可能会在复赛相逢。

谌龙世界排名被移除

在这期排名中，世界前10男单变化不大，只是骆建佑和日本名将桃田贤斗对调了排名。前世界首号球员桃田贤斗近来状态不佳，世界排名从第二滑落至第五，目前更进一步跌至第七。

丹麦双雄安赛龙和安东森依旧排名世界前二，“马来西亚一哥”李梓嘉则排在第三。

不得不提的是，去年在东京奥运会打入决赛获得银牌的中国名将谌龙的世界排名已被移除，网上有消息说谌龙已离开国家队，或许不久后就会宣布退役，而负责训练他的教练李矛也离队了。

我国其他球员的世界排名也稍微有上升，次号男单郑加恒上升五位来到世界第70，男双骆建贤／许永凯来到第31。女双金羽佳／黄嘉盈排名变动最大，她们突破了前50，从第58升至第48位。

女单杨佳敏和混双许永凯／陈薇涵则排名不变，分别维持在第20和第23位。