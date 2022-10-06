国米欧冠1比0小胜 巴塞出线形势危急

（米兰路透电）意甲豪门国际米兰（Inter Milan）星期三（10月5日）在欧洲冠军联赛强强对话中，主场1比0小胜西甲劲旅巴塞罗那（Barcelona），暂居小组第二，而同组的德甲球队拜仁慕尼黑（Bayern Munich）则5比0大胜。

这是国米在意甲两连败后的首场胜利，他们凭借中场球员恰尔汗奥卢（Calhanoglu）的进球触底反弹，打败巴塞。在中场休息前的补时阶段，这位来自土耳其的球员在禁区外远射破门，将球送入网的左下角，助国米将比分改写为1比0。

相比之下，西甲联赛领头羊巴塞表现不太理想，虽然波兰明星前锋莱万多夫斯基（Lewandowski）的状态很好，但在国米五名球员防守下，他没有一次射正。

这场输球后，巴塞在欧冠小组赛征程又走到了悬崖边上，他们在这场比赛被取消了一个进球。第66分钟，登贝莱（Dembele）的传中被奥纳纳（Onana）扑出，之后佩德里（Pedri）踢入空门，但主裁判看回VAR回放后取消进球，因为法蒂（Fati）手球犯规。

第90分钟出现更大的争议，巴塞后卫罗伯托（Roberto）传中球被国米的邓弗里斯（Dumfries）用手挡出，导致法蒂并未抢到球。裁判当时并没有给出判决。

巴塞主帅哈维（Xavi）赛后感到非常沮丧，他受访时说：“我真的很生气，我只是不明白这怎么就不是犯规。很明显，这是不公正的。这就是为什么我说裁判应该要解释他们的决定，因为我们什么都不明白。”

与此同时，德甲球队拜仁表现神勇，他们在第三场小组赛以5比0狂胜弱旅捷克球队比尔森（Plzen）。国米目前以6分暂居C组第二，落后领头羊拜仁慕尼黑3分，领先巴塞罗那3分。国米和巴塞下周四（10月13日）将在诺坎普球场再度交锋，若巴塞再吞败仗，将面临连续两个赛季在小组赛被淘汰的危险。