不敌台湾无缘半决赛 新加坡年轻队员虽败犹荣

新加坡乒乓球女队在昨天进行的世乒赛女团复赛中惜败台湾，曾尖为我国拿下两分，但王歆茹错失关键的第三分，致使新加坡队无法时隔八年重夺女团奖牌。

新加坡队昨天以大比分2比3不敌台湾队，无缘第56届世界乒乓球团体锦标赛女团四强。但鏖战三个多小时打满五场才惜败6号种子，年轻队员虽败犹荣。

距离登上领奖台仅一步之遥，让全队深感遗憾，但同时也认清了自我。主教练井浚泓对《联合早报》说：“队员拼得很好，就差一点没能拿下来，确实可惜。 但对手整体实力在我们之上，曾尖赢两分是拼下来的，歆茹和靖祎实力还不够。”

尽管贡献了两分，却仍未能换回胜利，曾尖说：“确实可惜，但这场球我们就是把位置放低去拼。虽然输了，但我觉得年轻队员表现非常好，大家看到了希望和潜力，这是最重要的。”

昨天，本届世乒赛团体赛继续在成都展开，新加坡队在上午率先出战女团复赛。周靖祎负责打头阵，挑战世界排名22位的29岁名将陈思羽。

面对常年在国际乒坛上征战且大赛经验丰富的对手，周靖祎放手一搏，与陈思羽多次展开对攻，无奈技不如人，她以9比11、4比11、7比11败下阵来。

次场对决，台湾队上场的是30岁老将郑怡静。这位世界排名35位的东京奥运会混双铜牌得主，无论从技战术、大赛经验，还是世界排名等都占据优势。

曾尖在巨大压力下以积极的心态与对手激战，双方每得一分都要经过多回合的拉锯战，最终曾尖以11比8、12比10、9比11、11比8扳平比分。赛后，郑怡静认为曾尖胜在对关键分的把握上，而自己则缺少更加果断的变化。

20岁的王歆茹世界排名195位，但她在第三场面对第88位的李昱谆时敢打敢拼，以两个11比9先声夺人。第三局以11比13惜败后，第四局又以4比0开了好头。遗憾的是没能把握战机，以7比11失利。决胜局，又以2比11速败。

惨遭逆转后，王歆茹眼含泪水。她说：“自己在领先时因机会球失误造成了心理波动，在技战术上运用就不那么自信了。而对方放开了，增加了球的质量。 主要问题还是自己实力不够，在想赢时心理不够强大。”

大比分1比2落后，新加坡队站到悬崖边，没有退路。重压之下，在阿曼站刚输给陈思羽的曾尖竟以8比0梦幻开局，以11比4胜出。次局，对手进入状态，以11比9扳回一局。随后曾尖连赢两局，以15比13、11比5，为新加坡将比分追成2比2。

关键的第五盘比赛，周靖祎与郑怡静展开终极较量，但最终以8比11、2比11、3比11连丢三局。她赛后说：“这场比赛我们有机会却没拿下来有点可惜，我们比较年轻，比赛经验和实力没有对方强，到最后还是差了点。”

成都世乒赛今天将展开女团半决赛较量，决赛定于10月8日。男团半决赛则将在10月8日举行，决赛10月9日开打。想观看赛事直播的读者可上网www.youtube.com/c/WTTGlobal。