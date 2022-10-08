新潟4比2胜水手 提前两轮夺新超联赛冠军

新加坡超级足球联赛星期五（10月7日）上演争冠关键战。新潟天鹅（Albirex Niigata）在客场4比2战胜狮城水手（Lion City Sailors），提前两轮夺冠。

新潟前锋田中幸大上演帽子戏法，范迪三兄弟中的小弟伊尔汗贡献一个进球和一个助攻，成为球队功臣。

上届冠军水手8月底时还领先新潟三分，但下来却遭遇三连败，让新潟在赛前以四分优势反超。水手一旦本场落败就将把冠军拱手让人，因此本战非胜不可。

这场在惹兰勿刹体育场的强强对决也让球迷翘首以盼，3500张门票在赛前约四小时售罄。

新潟开场第五分钟取得梦幻开局，伊尔汗禁区前沿直接抽射破网，不过水手11分钟后由韩国前国脚金信煜单刀扳平比分。

新潟在第36分钟再度领先，当时他们开出角球，使水手队禁区一片混乱，伊尔汗在底线前左路垫传，助攻田中幸大进球。

田中幸大在第77分钟再下一城。尽管替补上阵的郭俊谊七分钟后通过罚球扳回一城，但田中幸大在补时单刀得手，完成帽子戏法，也扑灭水手追平的希望。

这使田中幸大本赛季联赛进球数达31球，同时超越了之前领先的淡滨尼流浪（Tampines Rovers）射脚科皮托维奇（Kopitovic）。

作为日本乙组联赛同名球队的卫星队，这是新潟队近七个赛季第五次夺冠。主教练吉永一明赛后说，球队在上赛季大换血，加上疫情缘故，召集这一批球员并不容易，因此能夺冠难能可贵。他也说，自己是来协助新加坡足球共同取得进步，也希望本地球迷对球队夺冠表示谅解。狮城水手代教练拉利奇（Lalic）说，球队不是因为这场的表现丢失冠军，而是之前的三连败。他也对球队不能把握更多进球机会感到遗憾。不过他说，赛季和联赛都还没结束，他们下来也会为新加坡杯比赛努力。