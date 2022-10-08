体理会根据国际机构基准 惩罚三名海外吸大麻泳手

新加坡体育理事会对国家队泳手约瑟林、林香杞和张正伟在海外吸毒所给予的惩处，是根据及考虑了他们违反与体理会所签订的运动员行为准则、国际体育的基准以及新加坡对滥用毒品者的立场而决定的。

体理会 9月28日 宣布暂停资助三人的体育训练一个月，并给予严厉警告。它昨晚针对坊间的议论，发文告解释这些惩处的考量与基准。

文告说，体理会的惩处参考了国际机构，例如世界反兴奋剂机构，以及国家体育总会的基准。世界反兴奋剂机构，不会对那些在在非赛期摄入大麻、可卡因、海洛因与爱他死的选手做出任何制裁。如果运动员在比赛中被检测出对这些药物呈阳性，但可以证明这些药物与他们的比赛表现无关，运动员将面临一到三个月的禁赛。如果运动员完成戒毒计划，禁赛期则减至一个月。

体理会考虑到运动员的尿检结果为阴性，而且运动员自己也坦白承认过去曾在非赛期吸食大麻。

新加坡对毒品采取零容忍态度，对贩毒和参与毒品交易的人采取严厉惩罚。对于吸毒者，重点是帮助他们康复和重新融入社会。

在决定惩罚尺度时，体理会采取了与新加坡对吸毒者的一致立场，帮助这三名运动员戒毒，并给他们改过自新的机会。

体理会坚持认为，运动员必须为自己的错误判断负责，同时也应该给予运动员第二次机会，来证明自己并履行作为国家运动员的角色和责任。在惩处期结束后，体理会将继续支持他们的体育发展和从这一事件中的改进。