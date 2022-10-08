法国新星文班亚马技惊四座 锁定明年NBA选秀状元

身高超过2米20的法国篮球小将文班亚马在美国出战两场热身赛，技惊四座。这位兼具顶级内线身高和外线球员动作速率的天才，有望成为NBA赛场上前所未见的优秀球员，几乎肯定会成为2023年的NBA选秀状元。

姚明的身高，美国职业篮球赛（NBA）历史前三的臂展，细腻的外线技术，以及极高的三分命中率。18岁的法国篮球天才文班亚马（Wembanyama）的天赋震惊了篮坛。他有望成为NBA赛场上前所未见的优秀球员，几乎肯定会成为2023年的NBA选秀状元。

文班亚马今年6月签约法国篮球联赛的大都会人92队（Metropolitans 92），他本月随队与NBA发展联盟的点燃队（Ignite）进行了两场友谊赛。结果在10月4日的第一场友谊赛中，文班亚马得到37分5盖帽4篮板。10月6日的第二场比赛他得到36分11篮板4助攻4盖帽。92队第一场比赛输球，第二场比赛则取得了胜利。

相比恐怖的数据，更令人感到不可思议的是文班亚马的打法。文班亚马的注册身高是2米20，但也有报道称他已经长高到了2米24，距离姚明2米29的身高已经相去不远，而一位这样身高的球员在进攻中的主要打法居然是外线持球单打。他运球技术细腻，速度奇快，可以下快攻，他还有一手稳定的中距离转身后仰跳投，甚至还可以运球中直接三分跳投命中。在第一场比赛中，他投中了七记三分球。第二场，他的漂移三分跳投和超远三分投篮都让观众惊掉了下巴。

见多识广的ESPN著名记者“沃神”沃纳罗斯基（Wojnarowski）给出最高评价，他称：“文班亚马是NBA选秀历史上最优秀的潜在新秀。”

沃神还表示，文班亚马的存在会直接改变NBA新赛季的面貌。他说：“有一位经理已经告诉我，我们将看到一场前所未见的‘摆烂大赛’，球队都会希望能够得到状元签选中文班亚马，或者榜眼签去签亨德森（Henderson）。亨德森在其他的任何一年都会是状元。还有一位球队的老板跟我说，如果能选中文班亚马的话，球队的市值就能直接升值5亿美元（约7亿1400万新元）。”

同样18岁的亨德森也是明年的热门新秀，这位美国本土球员目前就在点燃队效力。在双方的第一场友谊赛中，亨德森得到28分，帮助球队获胜。第二场比赛，亨德森开场不久后就跟文班亚马撞在一起，膝盖受伤下场。亨德森身高1米88，是一位天赋不俗的控卫球员。

唯一能够阻止文班亚马明年当选状元秀的恐怕就只有严重伤病。不过伤病可能正是文班亚马的弱点，此前他就因为膝盖受伤，没能代表法国队参加上月结束的欧洲篮球锦标赛。过于瘦高的身材意味着他可能难以承受NBA级别的对抗，他还需要加强力量练习，增强身体肌肉含量才行。