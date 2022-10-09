赠圣徒4蛋 曼市登顶

本地时间昨晚的英超，卫冕之师曼市在主场多点开花，以4比0大胜“圣徒”南安普敦，反超“炮兵”阿申纳暂时登顶。

值得一提的是，曼市本赛季的火力惊人，首9轮英超轰进33球，追平自己在2011/12年赛季所创下的进球纪录。

哈兰连续10场进球平队史

上季主客场两战圣徒皆失分的曼市，这次没有让优势化乌，开场后积极抢攻。第14分钟，哈兰（Haaland）接长传后突入禁区形成的单刀射门击中立柱，无缘为曼市首开纪录。

仅过4分钟，边卫坎塞洛（Cancelo）在左路突破后劲射破门，曼市以1比0取得领先。第32分钟，德布吕纳（de Bruyne）妙传福登（Foden）挑射建功，曼市以2比0领先半场。

易边再战，曼市的火力没有停歇，开场仅4分钟，马赫雷兹（Mahrez）接挑传后不停球凌空射门，再下一城。坎塞洛随后在第64分钟横敲中路，助攻哈兰完成锁定胜局的进球，曼市以4比0大胜。

哈兰各赛事连续10场取得进球，追平队史最佳纪录。他在9轮联赛取得15个进球，也追平上季队内最佳射脚德布吕纳的进球总数。

瓜帅：遗憾哈兰没进3球

瓜迪奥拉（Guardiola）（法新社）

哈兰此前连续在3个主场取得帽子戏法，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）对弟子兵调侃一番说：“我为他（哈兰）感到遗憾，他今天没能进3球，不过这样一来，关于将他驱逐出英国的请愿便不会生效了。”同城死敌曼联的球迷此前联名请愿，要将哈兰逐出英超，理由是他的变态表现已经“严重影响了他们的身心健康”。

他赞赏道：“哈兰是不可思议的武器，他极具威胁，虽然在此役有些球员没有在最佳状态，但我们踢得很稳健。战果很好，我们踢得很好。”