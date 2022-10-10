拜仁戴维斯被踢中脸部 疑脑震荡送院

（多特蒙德综合电）多特蒙德（Dortmund）凭借伤停补时最后关头的进球2比2踢和拜仁慕尼黑（Bayern Munich），拜仁中场戴维斯（Davies）被踢中脸部，疑脑震荡送院。

上半场第45分钟，戴维斯被多特中场贝林厄姆（Bellingham）踢中面部。戴维斯在这次被犯规后立即接受了治疗，并返回更衣室。拜仁主帅纳格尔斯曼（Nagelsmann）在赛后也确认：“戴维斯有可能遭遇脑震荡。那一脚踢到脸部，出现脑震荡的情况并不令人意外。”

纳格尔斯曼也坚持认为，贝林厄姆的这一行为应该被判红牌，因为规则规定任何头部接触都至少应该得到一张黄牌。

他说：“四个月前，我们进行了一次培训。那时候他们告诉我们，踢到脸上会直接染红。”

本场比赛拜仁开局表现出色，第32分钟就由马内（Mane）、穆西亚拉（Musiala）在前场打出配合，最终由格雷茨卡（Goretzka）在禁区弧顶远射破门。第52分钟，拜仁由萨内（Sane）远射再下一城，将领先优势扩大到2比0。

比赛第74分钟，穆科科（Moukoko）在禁区内射入球门左下角，为多特蒙德扳回一城。伤停补时阶段，莫德斯特（Modeste）后点头球冲顶绝平。

莫德斯特赛后说：“比赛末段我原本可以打进两球，但错失了一次机会，在比赛结束前我还是进球了。有时候最简单的射门也是最困难的。”

九轮战罢，拜仁和多特蒙德各积16分，在积分榜排名第三和第四名。