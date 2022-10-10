中国完胜德国实现世乒赛男团十连冠

这是自2001年大阪世乒赛以来，中国连续第10次捧起斯韦思林杯，也是自2004年多哈世乒赛以来，德国第六次在男团决赛挑战中国失败。用日本小将张本智和的话说，要赢中国是一件很难的事。

中国乒乓球男队昨晚（10月9日）以大比分3比0横扫欧洲劲旅德国男队，夺得第56届世界乒乓球团体锦标赛男团冠军，实现“十连冠”霸业，同时也是历史上第22次捧杯。

赛后，男单世界头号球星樊振东说：“能够卫冕冠军非常开心。自己对这场决赛很期待很兴奋。在半决赛中遇到的困难和跌宕起伏，让我们在技术和心理抗压上经历了很多考验，这对我们的决赛来说也是一个很好的经验，做了更充分准备。”

作为世界乒坛霸主，中国队整体实力无人能敌。本届世乒赛在晋级男团四强前均以大比分3比0完胜。直到半决赛与日本队的较量，才遭遇到开赛以来最大考验。

日本好手张本智和制造的威胁为其敲响警钟，中国队立志以最好的状态迎接决赛。

由于波尔、奥恰洛夫等主力缺阵，本届比赛德国队由欧锦赛新科男单冠军邱党扛起大旗。尽管赛会2号种子实力有所降低，晋级之路打得跌跌撞撞，但还是展现出了强队的底蕴和韧劲，在复赛和半决赛先后逆转法国和韩国涉险过关。

本届世乒赛男团大决战，昨晚在成都打响。但整场对决远没有中国与日本的半决赛惊心动魄，过程毫无悬念。

首盘，樊振东以11比8、11比8、11比9击败贝内迪克特·杜达，拿下第一分。随后马龙以11比9、11比6、9比11、11比1力克邱党；第三盘，王楚钦以11比7、11比8、11比4轻取凯·斯达姆珀，为中国队锁定胜利。