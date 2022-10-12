今年体育奖入围名单出炉 骆建佑于梦雨皆上榜

2022年新加坡体育奖的候选人名单出炉，我国台球运动员叶浚惟、羽球名将骆建佑入围年度最佳男运动员，击剑选手阿米塔、乒乓女将于梦雨和保龄球好手黄琳芷入围年度最佳女运动员奖。

受冠病疫情的影响，新加坡体育奖2021年停办一年，今年强势回归。评选委员会星期二（10月11日）公布2022年新加坡体育奖的最终入围名单。

2021年，于梦雨带伤征战奥运乒乓女单项目，尤其是在半决赛中受伤后仍坚持比赛的场景历历在目。

为了国家的荣誉，她拼尽全力，令不少本地球迷在观看比赛后发出“虽败犹荣，只要拼搏过，就是胜利”的感叹。

入围年度最佳女运动员最终候选名单，于梦雨得知消息后感到些许意外。

她说：“非常感谢。一开始有点惊讶，可能已经适应了退役的生活。和其他运动员一样，感觉很荣幸能成为这个名单里的一员。我知道名单上每位运动员都很优秀，所以能成为其中的一员就是很大的荣誉。”

与此同时，2021年的美国之行让叶浚惟战胜了当时世界排名前二的美国选手范博宁和德国好手费勒等多位台球名将，荣登世界台球巅峰，成为新加坡台球史上首名世界排名第一的球员。

骆建佑则是在2021年底荣获世界羽毛球锦标赛男单冠军头衔，成为我国首位荣获此殊荣的羽球选手。

除了年度最佳男女运动员奖项外，2022年新加坡体育奖还颁发最佳男女少年运动员奖、最佳教练奖、最佳团体奖（赛事）、最佳体育故事奖，以及最佳体育照片奖。

考虑到冠病疫情对体育赛事产业的影响，本年度新加坡体育奖并未纳入年度最佳体育赛事（本地）和年度最佳体育赛事（国际）两个奖项。

2022年新加坡体育奖评选委员会主席陈智龙医生说：“冠病疫情阻碍了体育项目和国际大赛的举办，但并没有打击新加坡运动员团队的精神。尽管障碍重重，我们的运动员仍保持着良好的适应能力，尽他们所能，坚持训练。我们很高兴迎来新加坡体育奖的回归，庆祝我们的运动员和体育界人士在2021年所取得的成就。”

2022年新加坡体育奖由新加坡国家奥林匹克委员会和新加坡体育理事会主办，并得到新加坡赛马博彩管理局（Tote Board）的支持。最终获奖者在11月10日（星期四）晚上举行的新加坡体育奖颁奖典礼上宣布。