欧冠赛逼和国米 巴塞晋级需要奇迹

巴塞罗那今晨无法把握半场领先的机会，虽有莱万多夫斯基（Lewandowski）梅开二度，但仍在主场以3比3遭国际米兰逼和，落后国米3分下需要靠奇迹才可逆转晋级。

上半场第39分钟，登贝莱（Dembele）在禁区内推射破门，助巴塞在上半场建立1球优势。唯易边再战后风云突变，国米在第49分钟和第62分钟凭巴雷拉（Barella）和劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）的进球，以2比1反超。

莱万随后在第81分钟抽射破门，巴塞将比分扳成2比2；但戈森斯（Gosens）第88分钟，再下一城，助国米以3比2再次领先。终场前的补时阶段，莱万头球破门再度将比分扳平，巴塞才得以3比3惊险逼和国米。

哈维：愤怒失望

巴塞主帅哈维（Xavi）说：“我们在上半场的表现非常出色，但是在下半场则不断失误，而失误的代价也是非常昂贵的。”

他表示，作为球队的一员，他对今天的结果很失望，也有点愤怒，如果不能在主场击败国米，巴塞不配晋级。“虽然目前的机会很渺茫，但我们还会继续比赛，现在需要考虑是周日的国家德比。”

拜仁摘胜晋级 写欧冠小组纪录

与巴塞国米同处死亡小组的拜仁慕尼黑，今晨在客场以4比2战胜比尔森，4战全胜提前锁定晋级资格。拜仁也用跨赛季欧冠小组11连胜，写下欧冠史上小组最长连胜纪录。

拜仁前锋马内（Mane）在第9分钟就首开纪录，科芒（Coman）随后在第13分钟助攻穆勒（Muller）门前推射破门，扩大成两球领先优势。第24分钟和第34分钟，中场格雷茨卡（Goretzka）完成梅开二度，拜仁半场以4比0领先。

大比分落后的比尔森没有放弃，在第61分钟由弗尔卡诺瓦（Vlkanova）在禁区前沿的重炮轰门扳回一城。第74分钟，比尔森在前场踢出行云流水配合，克利门特（Kliment）转身施射破门，落后4球下连扳2球，但不足以翻盘，最终以2比4认输。