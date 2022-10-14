姆巴佩传闹离开大巴黎 名宿痛批：他是足坛最大巨婴

（巴黎综合电）法国球星姆巴佩（Mbappe）传闹离队，引起不少名宿批评他对“大巴黎”巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）不尊敬，前切尔西（Chelsea）名宿伯利（Burley）就痛批姆巴佩是“足坛最大巨婴”。

23岁的姆巴佩约五个月前才和大巴黎续约，但据报道他不满球队一直让他出任单前锋的位置，而不是他喜欢的左路位置，且球队也没有按续约时所承诺的买来优秀中锋和中卫，让他感到失望。不过，大巴黎否认他要离队的传闻。

曾在1989到1997年效力于切尔西的伯利就直指姆巴佩是名巨婴，并表示他的“自负已经失控”。他痛批：“大巴黎尝试满足他的要求，给他自由，但他根本就不是个团队球员，他就是我行我素。”

“他们尝试购买莱万多夫斯基（Lewandowski），给了姆巴佩高额薪水，宠溺他，对他呵护备至。不过赛季开始几个月后，他哭得像个巨婴，就因为他没有踢他最熟悉的位置，拜托啦！”

姆巴佩的法国前辈亨利（Henry）也说：“没有人喜欢被曝露于个人不擅长的位置之下，不过在球员之上还有比所有东西更重要的，那就是球队。”

亨利质疑，大巴黎是否让姆巴佩感觉到自己比球队还来得重要。

他以自己曾在巴塞罗那（Barcelona）踢左路的经历表示，自己也很讨厌这个安排，但他还是为了团队照做。

他说：“只有一个规矩，如果主教练让你做什么为了球队好的事，你就做。”实际上，姆巴佩本赛季在单前锋的位置依然发挥出色，在法甲和欧冠赛场共攻入12球。