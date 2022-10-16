下周开锣 NBA新赛季聚焦五大看点

柯里、伦纳德、杜兰特、詹姆斯等超级球星，加上还未加入NBA的文班亚马，都是新赛季引人瞩目的亮点。

美国职业篮球赛（NBA）2022-23赛季在新加坡时间10月19日上午即将开赛。随着伦纳德（Leonard）伤愈，以及布鲁克林网（Brooklyn Nets）有望步入正轨，新赛季NBA的局面可能和上赛季大不相同，来看看这个赛季的NBA有何看点？

伦纳德伤愈能否再主导冠军归属？

伦纳德在2018-19赛季加盟多伦多猛禽。虽然仅仅效力了一个赛季，但这位沉默寡言的球星还是成功率队夺得队史首个总冠军。伦纳德也就此奠定了他超级球星的地位。

在夺冠后，伦纳德邀请保罗·乔治（Paul George）加盟洛杉矶快艇（LA Clippers），组成豪华阵容，但两人交替伤病使得快艇没能达到人们期待的水准。上赛季伦纳德因伤缺阵了一整个赛季，快艇队也没有打入季后赛。

如今伤愈归来，伦纳德仍只有31岁，他是否还能像2019年那样主导NBA的实力格局？这是本赛季的一大悬念。

勇士内讧如何收场？

柯里（Curry）上赛季带领金州勇士（Golden State Warriors）上演了王者归来的戏码，八年内第四次夺得总冠军。勇士队中格林（Green）、汤普森（Thompson）等老将虽然状态下滑，但仍发挥一定作用，普尔（Poole）等新人逐渐崛起。再加上柯里神勇依旧，这使得勇士又一次成为NBA中首屈一指的劲旅。

德拉蒙德·格林会在勇士留到赛季结束吗？（法新社）

然而就在本赛季即将开赛时，格林却在训练期间对普尔大打出手。尽管柯里和主帅克尔（Kerr）从中调和，暂时缓和了局面，并以罚款的方式处罚了格林。可是风波是否就此告终是一个巨大的未知数。即便一时风平浪静，一旦球队遭遇挫折，危机可能又会重现。

普尔和格林之间的矛盾可能会成为困扰勇士的定时炸弹，毕竟勇士不太可能愿意送走潜力无限的普尔，同时也不会有多少球员愿意引进薪水高昂，发挥又极其依赖勇士体系的格林。

网队终于以正常方式开启赛季，杜兰特能否拥有一个完全属于他的赛季？（法新社）

网队能否步入正轨？

布鲁克林网之前集齐了杜兰特（Durant）、欧文（Irving）和哈登（Harden）三大球星，从阵容上看几乎是NBA第一强队。可是由于欧文拒绝接种冠病疫苗，三人能够一起上场的时候寥寥无几，矛盾也因此产生。

哈登在上赛季中段选择离队，三巨头就此解体。不过杜兰特和欧文仍然在队中，上赛季后半段随着防疫政策放宽，欧文得到了稳定上场时间，网队成绩也随之好转，打入了季后赛。本赛季欧文和杜兰特都可以正常上场，再加上西蒙斯（Simmons）伤愈复出，以及一众实力派老将加盟。网队有望打出真正实力，成为一支争冠劲旅。

湖人能打出何种成绩？

除了NBA史上第一总得分外，詹姆斯在新赛季还能争取什么荣耀？（今日美国）

詹姆斯即将年满38岁。这是他在NBA的第20个赛季。几乎可以确定的是，他会在这个赛季中超越贾巴尔（Jabbar），成为NBA常规赛得分最多的球员，但不能确定的是，他是否还能带领湖人进入争冠球队行列。

湖人在休赛期中没能如愿送走状态大不如前的韦斯特布鲁克（Westbrook），新赛季仍会以詹姆斯、安东尼·戴维斯（Anthony Davis）和韦斯特布鲁克为阵容核心。湖人新主帅哈姆（Ham）在季前赛中尝试让韦斯特布鲁克候补出场，这让詹姆斯和韦斯特布鲁克都有充足时间掌控球权。只是湖人季前赛中的成绩糟糕，这样的尝试在常规赛中取得成功的希望不大。

哪些球队会为文班亚马摆烂？

在NBA赛季即将开始前，法国18岁新星文班亚马（Wembanyama）随法国球队在美国打了两场热身赛。文班亚马两场比赛中的表现让人惊叹。

这位法国天才拥有姚明的身高，NBA历史前三的臂展，却能以杜兰特的打法在外线持球单打，而且三分球命中率也非常高。见多识广的ESPN著名记者、“沃神”沃纳罗斯基（Wojnarowski）直言，文班亚马是NBA史上最具潜力的新秀，没有之一。

在NBA赛中，一有超级新秀出现，便会有众多球队为追逐更好选秀签位主动放弃成绩，展开“摆烂”大战，当年邓肯（Duncan）、詹姆斯参加选秀之前的赛季都是如此。这次相信也不例外。