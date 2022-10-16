莱斯特主场踢和水晶宫 滞留降级区

尽管求胜欲望强烈，但“狐狸”莱斯特（Leicester）在星期六（10月15日）的英超早场赛事中欠缺临门一脚，主场0比0踢和“老鹰”水晶宫（Crystal Palace），依然深陷降级区。

在赛前垫底的莱斯特，本场创造了很多机会，共有14脚射门，包括六脚射正。只不过这些射正没有太大难度，都被水晶宫门将瓜伊塔（Guaita）没收或扑出。

英格兰国家队主帅索斯盖特（Southgate）到场观战，为了下周四（10月20日）公布的卡塔尔世界杯名单进行最后考察。

已有近三年没入选国家队的莱斯特头号得分手麦迪逊（Maddison），本赛季已攻入五球，入选英格兰国家队的呼声不小，但他下半场有两脚射门良机因踢不正部位偏出门框，另一脚搓射被瓜伊塔稳稳救到。

水晶宫直到第63分钟才有第一次射正，也是全场唯一一次。前锋爱德华（Edouard）在禁区面对三名后卫的射门，球从阿马泰（Amartey）裆下穿过，不过门将沃德（Ward）眼明手快，将球扑出。

最终莱斯特只能拿下一分，让现场球迷感到失望，终场哨声响起时传出了一些嘘声。莱斯特目前积五分，以净胜球优势把榜末位置让给在截稿时尚未完赛的诺丁汉森林（Nottingham Forest）。

同天凌晨的另一场较量，布伦特福德（Brentford）凭借前锋托尼（Toney）攻入一记脚后跟进球和一个罚球，以2比0战胜布赖顿（Brighton）。

托尼目前已在联赛攻入八球。他上个月被索斯盖特首次召入国家队，但没有在两场欧洲国家联赛中上场，不过相信他这场比赛的表现向索斯盖特发送了很强烈的信号。

只不过他在赛后收到有人对他使用种族歧视词语的短讯，布伦特福德和英超官方发文谴责了有关行为。英国警方告诉《天空体育》，已经私讯托尼，让他联络警方。