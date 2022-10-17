凯恩与孔特各施所长 热刺硬吞太妃糖创历来最佳开局

凯恩的出色表现和孔特有效的战术调整，让热刺能再次突破困局，保持良好的开季战绩。

（伦敦综合电）“热刺”托特纳姆（Tottenham）在本地时间星期天（10月16日）凌晨的英超联赛，主场以2比0吞下“太妃糖”埃弗顿（Everton），但他们胜得并不轻松，能够延续良好开局，主要还是首席前锋凯恩（Kane）与主帅孔特（Conte）的功劳。

两队本仗上半场势均力敌，但都没能把握机会。

下半场开赛不久，本以为热刺今夏从埃弗顿高价引进的巴西前锋理查利森（Richarlison）受伤会对球队造成打击，岂料孔特一个战术上的微调，以中场比索马（Bissouma）顶替理查利森上场，不仅让球队开始统治中场，还在短短几分钟后打破僵局。

第59分钟，热刺边锋多尔赫蒂（Doherty）禁区右侧试关，埃弗顿门将皮克福德（Pickford）扑球脱手，凯恩试着上前补射被皮克福德绊倒，裁判毫不犹豫地判罚球，凯恩随后亲自主罚一蹴而就，攻入他本赛季的第九个联赛进球，同时也是他在近15次对垒埃弗顿的联赛中第14次破门。

完场前4分钟，中场霍伊别尔（Hojbjerg）为热刺再下一城，将比分改写为2比0，凯恩在此进球的过程中也扮演了关键角色。

赛后，这位英格兰国家队队长在受访时说：“我们必须保持耐性。当对手逐渐感到疲累时，场上的空间就会开始扩大。幸亏我们不断‘敲门’，并获得了几次进球机会。这是一场美妙的胜利。”

孔特大赞球员态度

尽管孔特出色的调兵能力也是热刺本仗能获胜的关键因素，但这名意大利主帅却将功劳归于球员本身。

他说：“尽管比赛很困难，我们面对的是一个很好的竞争对手，还面对伤兵困扰，但我们还是能够成功解决问题，这意味着球员们在许多方面都在成长，我为球员们感到骄傲。”

他还说：“（那个伤势）本可能创造出一些负面的东西，但我们却找到了对的解决方案。我喜欢球员们的态度。”

这是热刺在本季首10场联赛中取得的第七场胜利和第九场不败，而23分更是他们历来在英超取得的最佳开局，但理查利森受伤，对他们而言却是不小的遗憾。

在好不容易取得两连胜后，埃弗顿最近又吃下两连败，但考虑到对手是曼联（Manchester United）和托特纳姆，埃弗顿近两场败北也算是情有可原。

对于这场败仗，埃弗顿主帅兰帕德（Lampard）认为球队在上半场表现得很有纪律，没有给热刺太多的空间，并创造了两个非常好的进球机会，可惜他们没能把握住。

对他而言，凯恩的罚球是本场比赛的转捩点。