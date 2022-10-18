一球小胜利兹 炮兵继续领跑积分榜

（利兹综合电）“炮兵”阿申纳（Arsena）客场1比0拿下利兹（Leeds），继续领跑英超积分榜。本场比赛录像助理裁判（VAR）出现罕见故障，比赛也因此中断了近40分钟。

比赛开始仅1分钟，利兹主场停电，这直接导致VAR设备出现问题，维修数分钟仍无法修好。随后主裁示意两队球员返回更衣室，比赛被迫暂停38分钟后重新开始。

比赛重启后的第35分钟，炮兵翼锋萨卡（Saka）在和中场厄德高（Odegaard）配合后切入禁区右侧，小角度抽射破门，阿申纳取得领先权。利兹前锋班福德（Bamford）在下半场开赛1分钟攻破炮兵龙门，可惜进球因越位被判无效，而随着他在第64分钟再踢失罚球，炮兵因此成功将1比0的成绩保持至终场。

随着利物浦（Liverpool）稍后击败曼市（Manchester City），炮兵凭这场胜利将领先排名第二曼市的优势从1分扩大至4分。

萨卡赛后受访时形容，这场比赛赢得非常艰难。“利兹做得很好，特别是在下半场，他们给我们施加了很大的压力。我们势头不错，又赢了一场比赛。我们须要保持这种状态，今天我们证明了无论如何我们都能赢得比赛。”

炮兵主帅阿特塔（Arteta）则说：“在这里比赛总是感觉非常紧张。上半场我们表现出色，本应领先两到三球。利兹下半场表现得很好，而我们则犯了很多错误。”

他还说：“我喜欢球队那种永不停歇的激情，以及我们如何找到突破口去赢得比赛。这是一件特别的事情，不是巧合，我能够从球员的眼中看到对胜利的渴望与与竞争的意愿。”

利兹主帅马希（Marsch）说：“我以为我们可以将比分改写为1比1。球员们的表现真的很精彩。即使比赛开始较晚，但球员们还是在比赛中表现出了纪律和专注力。”