风筝冲浪世锦赛 我国小将墨士廉夺亚军

（早报讯）我国16岁小将墨士廉星期天在意大利举行的2022年风筝冲浪世界锦标赛中（2022 Formula Kite World Championships）勇夺亚军，并锁定2023年帆船世锦赛入场券，世锦赛是争取2024年巴黎奥运会资格的主要赛事。

这也是16岁的墨士廉在职业联赛中取得的最好成绩。该世锦赛冠军由斯洛文尼亚选手沃迪塞克（Vodisek）摘得，法国的马泽拉（Mazella）收获季军。

新加坡帆船联合会总经理曾沛铭称，墨士廉刚刚结束了他进入职业联赛的第一年，他几乎称霸了参加的每一场比赛。

曾沛铭也相信，墨士廉在这一两年所交出的成绩有望让他得到参加两年后巴黎奥运会的资格。

曾沛铭说：“墨士廉将2024年奥运会作为他的第一项重要赛事，他已经证明他是同龄层顶级帆船选手之一。”

风筝冲浪项目将在2024年首次登上奥运会舞台，曾沛铭也表示，身为一名全职帆船运动员的墨士廉，将继续专注接下来的训练和比赛，为来临的赛事做准备。

今年7月，墨士廉在在荷兰海牙举行的世界青少年（19岁以下）帆船锦标赛风筝冲浪项目中夺冠。今年5月，他夺下男子方程式风筝水翼板U21世界锦标赛冠军。

2021年12月，墨士廉在阿曼举行的世界青少年帆船锦标赛中为我国赢得一枚男子风筝冲浪金牌，成为我国在该项目中最年轻的风筝水翼板项目的冠军。