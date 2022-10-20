环法绕圈赛高手同竞技 我国四选手盼吸取经验

有机会和四届环法冠军弗鲁姆、今年环法冠军温格高等世界级好手切磋，我国参加环法绕圈赛的脚踏车选手称这是“一生一次”的难得机会。

我国在10月29和30日举办环法脚踏车衍生赛事保诚新加坡绕圈赛（Prudential Singapore Criterium），本地脚踏车选手将迎来和世界名将同场竞技的难得机会，让他们相当期待。

绕圈赛正式比赛将在30日下午4时于滨海湾浮动舞台起跑，届时将有13队的50名脚踏车好手参赛，包括34名世界巡回赛车队（脚踏车队的最高级别）选手、12名洲际车队（第三级别）选手和我国脚踏车总会派出的选手：杨文杰（34岁）、沈德光（33岁）、林镇宇（24岁）和阿凡（Arfan Faisal，22岁）。

我国选手：赛道窄落后难追上

和环法一样，绕圈赛尽管是看谁率先冲线，但离不开团队配合。四人中杨文杰实力最强，是今年东运会男子绕圈赛铜牌得主。沈德光受访时说，他们将尽可能在前面帮杨文杰取得好位置，确保他可以待在大部队里保留体力，因为一开始就跑在前头风阻最大，会耗费大量体力。

和长距离的环法不同，绕圈赛预计一小时半内就结束，对选手位置的选择和比赛专注度要求更高。杨文杰说：“赛道很窄，几乎都是平地，速度会非常快，一开始落后就很难追上。”他们因此将争取在起跑处的前几个转弯就取得好位置。

滨海公园连道的长跑道与随之而来的U形转弯是最考验车手们的地方，他们必须全力冲刺后降速过陡弯。杨文杰说，这是一个可能决定排名大升或大降的路段。

沈德光也是场地脚踏车选手，曾在2017年东运会男子全能赛上摘下我国首枚场地脚踏车金牌。他说，公路绕圈赛和场地赛很多相似之处，技巧也能共通，“两者都强调不要跟丢脚踏车后轮，我也能运用我在场地脚踏车的技巧，计算冲刺距离和时间点。”

较年轻的林镇宇和阿凡今年上半年则有机会到澳大利亚，参加ARA洲际队训练和比赛数个月。这是我国脚踏车总会去年底和澳大利亚脚踏车学院的合作内容之一。

林镇宇说：“我之前几乎没有什么比赛经验，到了当地几乎每周都参加绕圈赛，学会了选位置、分配体力、团队战术等技巧，收获很多，希望能在这次比赛展现出来。”

F1赛道明年调整

新加坡脚踏车总会高水平竞赛总监班南说，环法绕圈赛是一项世界级比赛，我国要登上领奖台并不现实，他希望队员们能在这次的比赛中收获宝贵经验，展现攻击性，做到最好。

除了总会派出的队伍，我国另一名选手吴浚发（32岁）也将代表马来西亚的登嘉楼多边形洲际车队参赛。

这也是滨海湾浮动舞台承办的最后几项体育赛事。浮动舞台明年3月重新发展成“卫国广场”，预计2026年底竣工。本地世界一级方程式赛车（F1）的路线明年起也将调整，浮动舞台附近的第16至19号弯道之间的赛道将更改成为一条397.9公尺长的直路。