名字没出现在曼联球员名单中 帅罗将缺席对阵切尔西

曼联本季对阵强队虽战绩不俗，但主要都是因为主场作战。蓝军同样是主场龙，加上他们已连续五场联赛不败，料本仗应该坐和望赢。

“红魔”曼联（Manchester United）将在本地时间星期日（10月23日）凌晨的英超焦点战中做客“蓝军”切尔西（Chelsea），但“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）却不会随行。

曼联昨天在官网上发表声明说：“克里斯蒂亚诺·罗纳尔多将不会出现在曼联本周六对垒切尔西的英超联赛名单中，其他的球员都将百分百专注于比赛。”

虽然没有表明帅罗是被禁赛，但在帅罗于本周中对垒“热刺”托特纳姆（Tottenham）的联赛未结束就走进球员通道后，曼联主帅滕哈格（Ten Hag）曾在受访时表示，稍后会处置，显然这就是他处置帅罗的方法。还表示理解帅罗的心情，但在最新事件发生后，这名荷兰籍主帅已明确表示会处理帅罗的问题。

事实上，这已不是帅罗第一次做出不尊重曼联的行为，他在今夏的季前热身赛对垒西甲球队巴列卡诺（Vallecano）时也提前离席，在上周末对阵纽卡斯尔（Newcastle）的联赛被换下时也直摇头，表现出了明显的不满。

曼联前门神彼得·施迈歇尔（Peter Schmeichel）认为，帅罗的行为已给球队造成干扰，不过整体来说，曼联现在的更衣室气氛还是相当不错的，因为他们三天前主场以2比0打败了排名较高的热刺，那同时也是他们本季第三次打败强队，在热刺之前，利物浦（Liverpool）与阿申纳（Arsenal）也臣服于他们脚下。

然而，这三场比赛却有个共同点，那就是比赛都在老特拉福德球场（Old Trafford）举行，在客场大战同城劲敌曼市（Manchester City）时，曼联吃下了3比6的败仗，可见他们还是在主场较有底气。

曼联能否突破 阿里萨瓦拉加十指大关？

上场联赛，曼联虽只攻进了两球，却以28脚射门创造了本季英超射门数的最高纪录，滕哈格更声称那是球队本季迄今的最佳表现。

切尔西门将阿里萨瓦拉加连续五场比赛零封对手。（路透社）

然而，西班牙门将阿里萨瓦拉加（Arrizabalaga）已协助蓝军在各赛事连续五场零封对手，曼联能否突破其十指大关，将是本仗的最大看点之一。

巴西后防大将蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）因腿筋紧绷而没在上轮联赛中出场，但至少他出现在替补席上，本仗若无大碍料回归首发。

波特季初 曾率布赖顿‘驱魔’

蓝军上仗遭布伦特福德（Brentford）闷和，主帅波特（Potter）无疑将在锋线上做出调整，预计上仗只替补上场的前英超最佳射脚奥巴梅杨（Aubameyang）与英格兰国脚斯特林（Sterling）将获首发机会。

滕哈格与波特都是本季新上任的主帅。在两人的带领下，曼联与切尔西最近的表现都有上升趋势，曼联联赛战罢10轮积19分排名第5，切尔西则以一分的优势占据第4位，意味着曼联明晨若能从斯坦福桥凯旋，就能取代蓝军进前四。

但明晨毕竟是蓝军主场摆阵，本季他们从未在主场输过，加上波特在9月份过档前曾率领旧东家布赖顿（Brighton）客场“驱魔”，因此看好蓝军本仗坐和望赢。