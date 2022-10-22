维拉三球惨败给富勒姆 杰勒德11个月执教生涯结束

（伦敦综合电）随着阿斯顿维拉（Aston Villa）在本周五（10月21日）凌晨的英超联赛客场惨吞富勒姆（Fulham）三个光蛋，“红军”利物浦（Liverpool）前球星杰勒德（Gerrard）也结束了他在维拉11个月的短暂执教生涯。

杰勒德是在去年11月走马上任，取代在维拉执教了五年，深受球迷爱戴的主帅史密斯（Smith）。尽管没有英超执教经验，但由于此前执教苏格兰球队格拉斯哥流浪者（Glasgow Rangers）时，战绩斐然，加上又是利物浦前队长，因此杰勒德在上任时被寄予厚望，岂料维拉在他的执教下，战绩还不如史密斯。

在上季下课之前，史密斯助维拉在11轮联赛中取得了10分，排名第15，但维拉本季战罢11轮后却仅得9分，目前仅以进球优势徘徊在降级区边缘。

事实上，维拉在杰勒德上任后的38场联赛中只获得12场胜利，因此维拉开除杰勒德，其实一点也不让人感到意外，只是维拉本仗以三球惨败给升班马富勒姆，难免让大跌眼镜。

维拉上仗主战“蓝军”切尔西（Chelsea）时虽以0比2输球，却有不少可取之处，但本仗他们做客富勒姆却战得一塌糊涂，中场道格拉斯·路易斯（Douglas Luiz）在球队已于第36分钟失守后，在第62分钟头槌富勒姆前锋米特罗维奇（Mitrovic），以致直接“染红”，被驱逐出场，并送出罚球，简直叫人难以置信。

随后，米特罗维奇亲自主罚命中，为主队扩大领先优势，但没想到身为英格兰国脚的维拉中卫明斯（Mings）完场前7分钟竟也出现低级失误，在解围时将球挡入自家龙门，这无疑是在球队的伤口上撒盐。

杰勒德赛后坦言，球队的表现“远远不够好”，然而他却在赛后记者会上表示，绝对不会引咎辞职。他说：“我是一个斗士，不论是足球还是生活，从来都不会轻言放弃。除非有人告诉我，否则我会继续战斗。”

岂料言犹在耳，杰勒德就真的被开除了，他也因此成为了本季英超第四位下课的主帅，托特纳姆（Tottenham）与巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）前教头波切蒂诺（Pochettino）被视为取代他的热门人选。