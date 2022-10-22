伦纳德伤愈复出助快艇撞翻湖人

在缺阵了一整个赛季后，伦纳德在复出的首场比赛中候补出战，一直到第二节中段才终于上场。他最终得到14分，帮助快艇险胜湖人。

（洛杉矶综合电）洛杉矶快艇（LA Clippers）前锋伦纳德（Leonard）在新赛季伤愈复出，复出首战就是对阵湖人（Lakers）的洛杉矶同城大战。结果候补出战的伦纳德得到14分，帮助快艇客场103比97战胜湖人，送给对手两连败。

伦纳德在2020-21赛季的季后赛中膝盖严重受伤，上赛季一整个赛季报销。在休息了一年半后伤愈复出，不过在这场快艇的赛季揭幕战中，他没有进入首发，一直到第二节还剩6分30秒时才候补出场。

伦纳德一上场就得到四分

伦纳德上场后立刻用两记标志性的中距离后仰跳投得到四分，证明他实力仍在。这也帮助快艇一度将分差拉大到16分。不过随后几次投篮都没有命中，反倒是湖人依靠韦斯特布鲁克（Westbrook）和卢尼·沃克（Lonnie Walker）的积极防守频频得到快攻机会。两队在第二节结束后战成56平。

伦纳德在第三节和乔治（George）的联手，让快艇一度又领先了15分，但詹姆斯（James）在第四节前半段送出两记“火锅”盖帽，加上沃克频频上篮得手，湖人在比赛还剩7分钟时再次追平了比数。

之后快艇由肯纳德（Kennard）投中三分球，保持微弱领先。湖人在关键时刻无人能够得分，伦纳德在比赛还剩52秒时面对詹姆斯再次投中两分，将分差拉大到六分，锁定胜局。

不会立刻回归首发

伦纳德出战21分钟，得到14分7篮板。快艇全队六人得分上双，但得分最高的乔治和沃尔（Wall）也只得到15分，赢球靠的是全队发挥。

中锋祖巴茨（Zubac）本场得到14分17篮板。

伦纳德赛后表示，他可能还需要再打一段时间候补。他说：“候补出场让我想到了我的新秀赛季，我就当作是遇到了犯规麻烦好了……能否首发取决于我膝盖的状况。我会逐渐增加比赛幅度，一旦能出场33到35分钟，就或许能够首发了。”

湖人遭遇两连败。沃克得到全场最高的26分，戴维斯（Davis）得到25分，詹姆斯（James）手感一般，得到20分。湖人在关键时刻缺少攻坚手，屡屡追平比数却无法逆转比赛。詹姆斯恐怕需要承担更多责任。

另一场比赛中，费城76人（Philadelphia 76ers）主场88比90不敌密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks），也遭遇两连败。哈登（Harden）全场得到31分，其中最后一节得到16分，却仍无力带领球队获胜。无论如何，哈登在赛季前两场比赛中都表现出了优秀状态，这对76人是一个好消息。