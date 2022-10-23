丹麦羽毛球公开赛 骆建佑屠龙打入半决赛 终结安赛龙39连胜

骆建佑状态极佳，他以速度克敌，成功战胜当今羽坛霸主安赛龙。骆建佑将安赛龙的连胜纪录终结在了39场，他有望赢得又一个重量级的冠军头衔。

在世界羽联世界巡回赛超级750级别的丹麦公开赛中，我国世界冠军骆建佑在新加坡时间星期六（10月22日）凌晨的男单复赛中以2比0力克东道主的骄傲、世界排名第一的安赛龙。骆建佑终结了对手的39连胜，有望取得生涯中又一个重量级的冠军头衔。

超级750赛是世界巡回赛中的第二级别，在整个世界羽联的赛事体系中，也是第三级别的大赛。安赛龙则堪称是当今羽坛霸主，拥有一个奥运冠军和两个世锦赛冠军头衔。值得一提的是，自3月以来，安赛龙一直保持着连胜。在对阵骆建佑前，他已经连胜39场。要知道，中国名将林丹生涯中的最长连胜纪录也“只是”31场。

这场对决中骆建佑力图将安赛龙带入自己的节奏，不断用速度冲击安赛龙的防守。安赛龙试图用网前小球找回节奏，但骆建佑这场比赛中状态极佳，网前屡屡打出令人惊叹的神仙球。

骆建佑再以速度取胜

首局比赛中，骆建佑21比17获胜。第二局，骆建佑连连得手，越打越顺，也越打越有信心，反倒让安赛龙显得毫无办法。骆建佑一次次打出令人大声叫好的大力扣杀，这一局竟21比10获胜。

骆建佑赛后说：“我觉得这次胜在网前，因为这一场的球速特别快，快到疯狂的那种。我们很难控制住球，只能尽量把球打低。今天的球感觉比过去几天都要更快，我赢球了，所以我想这是一件好事。”

安赛龙祝贺骆建佑

这是骆建佑生涯中第二次战胜安赛龙，上一次是在去年的世界锦标赛首轮比赛。不过去年世锦赛前，安赛龙长期疲劳作战，世界赛首轮败给骆建佑很大因素是输给了体力。这一次，两人在丹麦公开赛前都得到了充分的休息，安赛龙更是自8月底的世锦赛后就一直没有出战，休息了接近两个月。两人这次在身体上都处于最佳状态，这也就让骆建佑这次的胜利更有含金量。目前两人的交手战绩是骆建佑两胜四负，安赛龙还是占优。

当然，谈到两人就避不开安赛龙在迪拜组织的训练营。骆建佑长时间在训练营中和安赛龙一起训练，这次丹麦赛前也没有例外，所以每次骆建佑战胜安赛龙，球迷总会打趣说是“打工仔战胜了老板”。输球后，安赛龙在社交网站上大方献上祝贺，写道：“我的朋友骆建佑打得很棒。对于我来说，现在要关注下一个赛事。”骆建佑则简单回复：“谢谢你兄弟。”

骆建佑半决赛对手是马来西亚球手李梓嘉。这场比赛在新加坡时间星期日（10月23日）凌晨举行，读者可上早报网查看比赛成绩。