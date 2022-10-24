圣徒逼平炮兵 裁判多次判罚引争议

（南安普敦综合电）英超昨晚（10月23日）进行第13轮比赛，“炮兵”阿申纳（Arsenal）做客“圣徒”南安普敦（Southampton），扎卡（Xhaka）开局率先破门，阿姆斯特朗（Armstrong）下半场扳平比分，双方1比1握手言和。

本赛季阿申纳在联赛表现亮眼，球队开赛以来也仅仅是输给了曼联（Man United）。上半场比赛，球队依旧高光。第11分钟，萨卡（Saka）脚后跟传球，怀特（White）传中，扎卡（Xhaka）中路抽射破门，阿申纳一球领先。

下半场比赛，南安普敦发起多次颇具威胁的反攻。比赛第65分钟，阿姆斯特朗（Armstrong）前插禁区低射破门，南安普敦扳回一球。

随后因蒂尔尼（Tierney）传中球出界在先，厄德高（Odegaard）进球被吹无效。1比1的比分也保持至终场结束。

本场比赛，主裁判判罚似乎过于偏袒主队，多次引发争议。比赛第12分钟，热苏斯（Jesus）禁区内倒地，主裁判并没有响哨；第29分钟，萨卡倒地，结果主裁判判假摔并出示黄牌。

昨天另外几场比赛，莱斯特（Leicester City）4比0大胜狼队（Wolves），阿斯顿维拉（Aston Villa）同样4比0大胜布伦特福德（Brentford），富勒姆（Fulham）3比2险胜利兹（Leeds）。

此役战罢，少赛一轮的阿申纳继续以28分领跑积分榜，曼市（Man City）以两分之差紧追在后。莱斯特与阿斯顿维拉则分别排名第16和第14，富勒姆排名第七。狼队和利兹深陷降级区。