卡塞米罗完场前进球红魔惊险逼和蓝军

约尔吉尼奥罚球点立功，卡塞米罗伤停补时扳平，蓝军与红魔在斯坦福桥战成平局。

（伦敦综合电）“蓝军”切尔西（Chelsea）与“红魔”曼联（Man Utd）在本地时间星期天凌晨（10月23日）的英格兰超级联赛上，于斯坦福桥踢成1比1平局。

比赛的两个进球都发生在球赛的最后10分钟，蓝军利用罚球机会拔下头筹，红魔在伤停补时凭借卡塞米罗（Casemiro）的进球惊险扳平。

经过这场比赛后，蓝军与红魔以21分及20个积分，在积分榜上位居第四、第五。

滕哈格：卡塞米罗将越来越强

为曼联攻入扳平球的卡塞米罗是红魔在今年8月，为了强化球队的攻击力从西班牙甲级联赛豪门皇家马德里（Real Madrid）所引入的，这名曾经五次赢得欧洲冠军联赛奖杯的30岁巴西球员在过去几个月已经逐渐融入球队。

曼联主帅滕哈格（ten Hag）说：“他（卡塞米罗）每场比赛都在进步，现在更是为球队攻入了关键的扳平球，这将提高他个人以及球队的自信。我们需要那个头球，这是个漂亮的终结。”

“他现在已经融入球队，并且展现了自己的重要性。我认为他今天的表现是了不起的。他已经适应了英超比赛的强度，我很有信心他接下来的表现将越来越好。”

另外，对于因为在对垒托特纳姆（Tottenham）比赛提前离场而遭遇球会内部处分，无缘对垒切尔西比赛的克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo），滕哈格表示球队仍非常需要这名葡萄牙球星。

他说：“一如既往地，他能为球队取得进球，是我们很珍贵的球员。从今天的比赛可以清楚看到，我们需要他，他能把我们所创造的机会转为进球，这很明显。”

红魔蓝军都错失进球良机

虽然昨晨这场比赛的进球都发生在球赛的最后关头，两队在这之前都创造了不少的进球良机，红魔前锋拉什福德（Rashford）上半场错失一个单刀机会，安东尼（Antony）也有一次射门擦柱而出。蓝军中卫查洛巴（Chalobah）则在下半场一次头球打中横梁弹出。

一直到球赛第87分钟，红魔防守球员麦克托米奈（McTominay）禁区内抱摔蓝军前锋布罗雅（Broja）被判极刑，蓝军获得罚球机会，约尔吉尼奥（Jorginho）主罚一蹴而就，建立1比0的优势。

卡塞米罗在球赛伤停补时第四分钟头球破门，为红魔扳平比分。卡塞米罗的这个关键进球，也是切尔西过去四场联赛首次城门失守。

波特：蓝军攻击力待加强

虽然在主场作战，蓝军在这场比赛并不占优势，尤其是在上半场，全场比赛蓝军只创造了六次攻门，两次命中球门目标，最终只能靠罚球攻破红魔城门。主帅波特（Potter）对于球员在前线的表现并不满意。

他说：“球员都尽了全力，不过大家都可以看到，在进攻上我们还有待进步。”

“我认为我们在进攻方面能有更好的表现，创造更多的机会。不过这是场竞争激烈的比赛，两队都想把对方打下。”