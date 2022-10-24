不敌马国李梓嘉 骆建佑止步丹麦赛四强

结束丹麦公开赛后，我国羽将骆建佑已前往巴黎，准备来临周二开打的法国公开赛，他的首圈对手是来自荷兰的卡尔尤。

我国头号男单骆建佑在丹麦羽毛球公开赛（超级750赛）半决赛0比2不敌“马来西亚一哥”李梓嘉，本周将角逐同样属于750赛的法国公开赛，他赛后在社交媒体总结说自己不应该打得太着急。

赛会七号种子骆建佑在本地时间星期日（10月23日）凌晨与四号种子李梓嘉展开决赛权争夺战，力拼40分钟后以18比21、15比21落败，无缘决赛。骆建佑在首局比赛原本以7比2领先，但李梓嘉很快就追回比分，并在18比18平时连取三分先下一城。

世界排名第五的骆建佑在这场比赛依旧以速度进攻为主，但李梓嘉不与他斗速度和杀球，耐心与他周旋，以控球为主，让对手出现失误。

次局，骆建佑以4比2领先后，再被李梓嘉反超，他这局出现颇多失误，出界和击网的球葬送了不少分数，让李梓嘉最终获得本赛季第三个决赛资格，也将两人的交手记录改写至5胜2负。

骆建佑在丹麦赛表现不俗，尽管无缘闯入决赛，但他在复赛终结了世界第一的安赛龙的39场连胜纪录。他赛后在社交媒体坦言，自己满意在丹麦赛的表现，除了半决赛。

“在四强停步了。对自己这星期的表现都蛮满意的……除了今天的表现，比较失望了一些，失误特别多。速度要快但不可以急。我会一直积累经验，一直学习，再接再厉，希望会越来越好。”

25岁的骆建佑结束丹麦赛后马不停蹄地前往巴黎，备战本周二（25日）开打的法国公开赛，他的首圈对手是荷兰球员马克·卡尔尤。

李梓嘉决赛战石宇奇

这是世界第三的李梓嘉本赛季的第三个决赛，他在今年的亚洲锦标赛和泰国公开赛均打入决赛并夺冠，本次决赛，他将与中国好手石宇奇争夺冠军，盼能结束为时五个月的冠军荒。

他接受国外媒体采访时说：“对我来说这是个突破的成绩，过去两站（东京世锦赛和日本公开赛）我都表现不好，还在找回自信。”

李梓嘉与来临决赛对手石宇奇过去曾交手过三次，后者以2胜1负稍微占上风。石宇奇去年在汤姆斯杯“祸从口出”，被处以一年的禁赛惩罚，直到8月才回归，这是他时隔一段日子的决赛。

石宇奇在半决赛以21比15、9比21、24比22险胜日本的奈良岡功大。除了男双，中国队在五个单项的决赛打入了其中四场决赛，其中女单和混双已提前锁定冠军。