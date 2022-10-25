做客萨尔茨堡 蓝军要赢球须激活锋线

目前在欧冠E组领跑的切尔西明晨若能战胜萨尔茨堡，将能提前一轮晋级16强，和球的话虽无法确定晋级，却还是能保住领头羊的位置。

在连续两场联赛遭踢和后，“蓝军”切尔西（Chelsea）在本地时间星期三（10月26日）凌晨转战欧洲冠军联赛必竭力重返胜轨，届时他们将做客奥地利球队萨尔茨堡（Salzburg），只要获胜即可提前锁定16强入场券。

在新帅波特（Potter）的带领下，蓝军在各赛事虽已连续八场不败，但前线欠缺火力始终是球队的隐忧。近两场联赛，他们只从罚球中获得一个进球。

在上周末对垒“红魔”曼联（Manchester United）的英超大战中，蓝军全场创造了六次射门，仅仅是红魔的一半，要不是曼联在完场前几分钟送出罚球，蓝军也无法凭中场约尔吉尼奥（Jorginho）的罚球中打破僵局，但随着曼联中场卡塞米罗（Casemiro）之后攻入压哨绝平头球，两队最终以1比1言和。

波特在赛后受访时说：“小伙子们倾尽了全力，但很显然地，我们在进攻方面还有许多提升空间。”

切尔西本季放走了德国籍前锋维尔纳（Werner）及比利时国脚卢卡库（Lukaku），以英格兰国脚斯特林（Sterling）及阿申纳前射脚奥巴梅杨（Aubameyang）取而代之，但两人的贡献十分有限。斯特林虽是蓝军目前进球最多的球员，但他在各赛事也只攻入四球，而且上一次进球还是在一个多月前主战萨尔茨堡的欧冠赛。至于奥巴梅杨，他虽在近两场欧冠赛破门，但至今也只为蓝军贡献三个进球，表现远远不如预期，如何激活蓝军锋线也因此成为波特目前面对的最大难题。但庆幸的是，蓝军的后防相当令人放心，自从阿里萨瓦拉加（Arrizabalaga）取代门迪（Mendy）镇守龙门后，蓝军一度连续五场零封对手，直到上周末联赛才失守。

不过，萨尔茨堡前锋奥卡福（Okafor）将是个极其危险的人物，因为这名瑞士国脚不仅在上个月攻陷蓝军城门，还在对垒意甲劲旅体育米兰（AC Milan）及克罗地亚球队萨格勒布动力（Dinamo Zagreb）时进攻得手，目前在欧冠已有三球入账。

萨尔茨堡过去七战英超队不胜

事实上，萨尔茨堡本季的整体表现亮眼，开季至今仍保持着17场不败金身，在联赛处于领先位置，在欧冠E组也仅以1分落后领头羊切尔西。

倘若本仗主场击退切尔西，体育米兰与萨格勒布动力又在另一场赛中踢和话，提前锁定出线权的将会是他们。

不过，如果他们输球，而同组的另一场赛又能分出胜负，奥地利球队将会跌至小组第三名。

虽说萨尔茨堡本季状态稳定，但他们近七次对垒英超球队都不胜，加上他们目前伤兵不少，看好切尔西能凭借其出色的防守，至少保持不败。

和局虽无法让蓝军提前一轮晋级，但仍能保住E组领头羊的位置，主动权仍在自己手里。