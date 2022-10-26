英超连败后痛定思痛 热刺誓取葡体提前晋级

托特纳姆只要拿下葡萄牙体育，即可锁定次圈16强赛资格，否则得在末轮与马赛决战。

法兰克福则在同组另一场比赛非胜不可，否则将被淘汰出局。

在英格兰超级联赛连败两场，积分榜前四位置受到威胁后，“热刺”托特纳姆（Tottenham）将在本地时间星期四凌晨（10月27日）回到欧冠赛场，除了希望能提前锁定次圈16强赛资格外，也希望能报一箭之仇。

热刺将在明晨主场迎接葡萄牙球队葡萄牙体育（Sporting Lisbon）的挑战，在此前对垒德甲球队法兰克福（Frankfurt）的两回合赛取得一胜一和的成绩后，热刺跃居D组榜首，不过距离次圈赛资格还有一步之遥；在小组赛还剩两轮的情况下，热刺只领先榜末的法兰克福三分，如果这场主场赛无法拿下，末轮客场对垒法甲球队马赛（Marseille）将陷入非胜不可的境地。

一度高居小组榜首的葡萄牙体育因为之前的两轮比赛败在马赛脚下，目前排在小组第三的位置，如果明晨比赛再败，恐怕将彻底无缘次圈赛。

热刺与葡萄牙体育皆近况不佳

就目前的D组积分榜形势来看，四支球队都还有晋级次圈赛的希望。在热刺以七分领跑的同时，马赛与葡萄牙体育分别以六分排名第二与第三，即使是榜末的法兰克福，积了四分也还有出线希望。

热刺接连在英超赛场败给“红魔”曼联（Man Utd）与“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）后，能否在明晨的欧冠赛场走出连败的阴霾备受关注。同样的，葡萄牙体育的处境也不比热刺强，他们刚在葡萄牙杯遭第三级别球队瓦尔津（Varzim）淘汰，虽然随后他们在葡超3比1击败卡萨比亚（Casa Pia），连续七场比赛未能守住城门完整也暴露了球队防守上的脆弱性。这样的防守力度恐怕难以阻止热刺前锋凯恩（Kane）与孙兴慜的进攻。

不过在首回合交手中，葡萄牙体育以2比0击败热刺，这或许会让他们在明晨的交手中占据一些心理优势。

热刺阵容不齐整

热刺主帅孔特（Conte）已经坦承明晨比赛将得不到两名前线球员理查利森（Richarlison）及库卢塞夫斯基（Kulusevski）的效力，后者甚至可能在世界杯开始之前都无法上阵。

至于错过周末对垒纽卡斯尔英超联赛的中卫罗梅罗（Romero）与中场霍伊别尔（Hojbjerg），预料将回归阵容。

葡萄牙体育方面，后卫埃斯盖奥（Esgaio）与中场贡萨尔维斯（Goncalves）在上一轮比赛双双被红卡罚下，本轮将被禁赛。中场布拉干卡（Braganca）、中卫内托（Neto）与后卫科茨（Coates）也都将因伤缺阵。

在托特纳姆战葡萄牙体育的同时，法兰克福也将在主场对阵马赛，要守住晋级希望，法兰克福这场比赛非胜不可。