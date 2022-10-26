骆建佑次圈迎战日本常山干太

法国羽毛球公开赛

新加坡羽队一共角逐法国公开赛三个赛项，骆建佑在星期二的男单首圈以2比0击败荷兰的卡尔尤，杨佳敏和许永凯／陈薇涵将在星期三亮相女单和混双，力争晋级资格。

我国头号男单骆建佑星期二（10月25日）在法国羽毛球公开赛以21比14、21比17打败世界排名第26的荷兰球员马克·卡尔尤，闯进次圈。

这是世界第五的骆建佑首次与卡尔尤交手，他首局进入状态较快，一路领先并拿下胜利。来到次局，卡尔尤顽强抵抗，两人比分交替上升，骆建佑一度以9比4领先却被追平至11比11。

比赛节奏之后掌握在骆建佑手中，他保持着对卡尔尤至少两分的领先优势，拿下最终胜利。

骆建佑的次圈对手是日本的常山干太，后者较早时以19比21、21比19、21比18逆转印度尼西亚球员奇科，比赛会在星期四（10月27日）进行。骆建佑的签运和上周丹麦公开赛相似，若顺利闯关就有机会在复赛再度挑战安赛龙，他上周终结了这名世界第一的39场连胜纪录。

上周刚在丹麦夺冠的中国好手石宇奇也在同个半区，他首圈若击败泰国的西蒂空，次圈将与安赛龙展开对决。

女单和混双今天出场

我国羽队一共角逐法国公开赛三个赛项，除了骆建佑的男单，杨佳敏和许永凯／陈薇涵则分别亮相女单和混双。

世界第22位的许永凯和陈薇涵日前才完成在槟城举行的婚礼，之后就前往欧洲参加比赛，他们的首圈对手是法国组合维利格／安妮。

我国女将杨佳敏则抽到下下签，她的首圈对手是去年东京奥运会女单金牌得主、世界第四的陈雨菲。来自中国的陈雨菲上周在丹麦公开赛打入决赛，虽然不敌队友何冰娇屈居亚军，不过她本赛季表现稳定，已八次打入决赛，其中包括两个月前的东京世锦赛。

杨佳敏目前世界排名第20，她与陈雨菲曾两次交手，分别是2017年和2019年，胜者都是陈雨菲。

世界羽联星期二也公布了新的一期世界排名，新加坡球员的变动不大，骆建佑维持在世界第五，郑加恒则上升两位，来到第69位。许永凯和骆建贤的男双排名上升到第27位，不过这对组合最近没有报名比赛，许永凯在欧洲站只会和妻子陈薇涵参加法国赛和德国海洛公开赛。