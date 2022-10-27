欧冠赛遭拜仁双杀 巴塞黯然出局

本地时间今晨的欧冠杯，拜仁慕尼黑客场以3比0双杀巴塞罗那，5战全胜以榜首出线16强，让西甲豪门只能以小组第三转战欧洲联赛。

由于较早开战的国际米兰在主场以4比0大胜比尔森，仗着交手优势，让巴塞还没开赛就已确定欧冠出局的厄运。

巴塞虽依然强阵出击，但无心恋战，被拜仁压着打，第10分钟就龙门失守。格纳布里（Gnabry）交出精准传送，马内（Mane）杀入禁区劲射入网，为拜仁先拔头筹。

第31分钟，拜仁打快速反击，格纳布里从中路长驱直进后分球至右路，舒波-莫廷（Choupo-Moting）控定后低射入网，拜仁轻松地在半场领先巴塞2球。

易边再战，格纳布里第55分钟接应长传后，妙射入网，但被VAR判越位在先。巴塞一直受压，还在第82分钟换走莱万多夫斯基（Lewandowski），这位波兰国脚两次倒戈拜仁都颗粒无收。

拜仁在补时由格纳布里完成助攻戴帽，把角球从远点传回门前，帕瓦尔（Pavard）近距离破门，以3比0双杀全场仅得10次射偏的巴塞。

莱万（左）和巴塞队友无奈接受出局命运。（路透社）

哈维：巴塞要面对现实

巴塞主帅哈维（Xavi）说：“感谢球迷的无条件支持，气氛无与伦比，我们必须感激他们。遗憾的是我们未能在球场上回报给球迷，如今需要与欧冠切割，也只能面对现实。”

率队7战欧冠仅得1胜的哈维坦承巴塞不如拜仁，加上未开战已出局，都造成极大影响：“我肯定赛前出局影响了我们，我们今天欠缺竞争力，未能达到人家的水平。对手非常出色，远比我们好，更紧密。”

值得一提的是，虽然巴塞未开战已出局，但仍有8万4000名球迷在诺坎普主场热烈支持球队，虽有少数在半场时离场，惟大部份留到最后。毕竟诺坎普即将翻新，下次在这球场上演欧冠赛，最快要待2024年。