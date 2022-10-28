法国羽毛球公开赛 骆建佑胜常山干太 今天再战安赛龙

我国头号男单骆建佑在法国羽毛球公开赛（超级750赛）表现神勇，在次圈2比0完胜日本球员常山干太晋级复赛，星期五将再与安赛龙争夺四强资格。这场比赛在星期四（10月27日）新加坡时间晚上7时进行。

骆建佑两局比赛都掌控场上节奏。首局两人战至4比4后，骆建佑一波进攻将比分拉开，常山干太无望追上，骆建佑以21比14先下一城。

次局，两人比分交替上升，但战至6比6时骆建佑打出8比1的得分潮再度拉开比分，常山干太明显跟不上骆建佑的速度，最终再让对方以21比11胜出，并获得复赛资格。

骆建佑下一圈将与东京奥运冠军安赛龙争夺四强资格。他在上周落幕的丹麦公开赛复赛直落两局拿下世界第一的安赛龙，终结后者的连胜纪录。

安赛龙迎战泰国球员西蒂空，他首局以21比19拿下后，次局局末扭转落后劣势，以21比17胜出。安赛龙与骆建佑将展开职业生涯第七次对决。

比赛才进入第二圈，男单种子球员就已纷纷落马，目前只剩下安赛龙（头号种子）、骆建佑（七号种子）和佐纳丹（八号种子）还在签表中，且这三人都在上半区，下半区群龙无首。

女单方面，来自日本的头号种子山口茜与中国的王祉怡重演今年亚锦赛决赛历史。

王祉怡首局以21比14拿下后，后面两局无法乘胜追击，让山口茜以21比6、21比16实现翻盘。

女单前八种子的表现比男单来得稳定，八名球员中目前只有六号种子奥原希望和七号种子李美妙出局。前奥运冠军卡罗琳娜收获美国女将张蓓雯的退赛礼，直接晋级八强。