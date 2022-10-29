主场迎战利兹 红军绝不重蹈覆辙

利物浦本季的表现虽有如过山车，但主场还是可以信赖的，况且他们上季两战利兹都以大比分获胜，本仗料不会重蹈上周末的覆辙。

尽管“红军”利物浦（Liverpool）明晨（10月29日）在安菲尔德球场（Anfield）迎来的是降级区球队利兹（Leeds），但球迷也绝对不敢过于乐观，因为球队刚在上周末联赛大爆冷门，0比1不敌垫底的升班马诺丁汉森林（Nottingham Forest）。

毫无疑问，红军本季的表现远不如前几个赛季，状态更是大起大落，本月中刚在联赛主场以一球击退卫冕冠军曼市（Manchester City），岂料一周后竟栽在长时间被他们忽视，最终被卖掉，目前效力于诺丁汉森林的前球员阿沃尼伊（Awoniyi）脚下。然而在本周中的欧洲冠军联赛中，红军又顺利反弹，在客场以三球痛宰荷甲劲旅埃杰克斯（Ajax），表现实在让人摸不着头脑。

随着上场联赛失利，利物浦的排名落到了第八位，落后领头羊阿申纳（Arsenal）12分之多，也比排名第四的纽卡斯尔（Newcastle）少五分，要挤进前四还还须再接再厉，但周中的胜利，加上锁定了欧冠16强门票，相信大大提高了红军球员们的士气。

努涅斯料继续首发 红军队长上阵成疑

红军今夏重金引进的乌拉圭前锋努涅斯（Nunez）在欧冠赛第49分钟进球后，于第63分钟功成身退，预计是主帅克洛普（Klopp）有意让他蓄力备战本场联赛。不过，队长亨德森（Henderson）则在上场比赛因膝盖受伤被换下，本仗上阵成疑。

据悉，因耳朵发炎而缺席了近两场比赛的中场蒂亚戈（Thiago）有望在明晨复出请战，如果亨德森需要时间恢复，蒂亚戈的归队将会非常应时，但若蒂亚戈也赶不及参与这场比赛，科蒂斯·琼斯（Curtis Jones）或米尔纳（Milner）有望顶上。

此外，英超也公布了在曼市之役对裁判咆哮，结果领到红卡的克洛普的处罚结果，这名德国籍主帅最后只被罚款3万英镑（约4万8800新元），不会被禁赛。

正当红军在上周末联赛输球后，于周中欧冠赛强势反弹，利兹却遭遇了四连败，目前已连续八场比赛不胜。

利兹主帅马什 厌烦球队表现

事实上，利兹在主帅马什（Marsch）的带领下，24场比赛仅胜七场，难怪要求他下课的声音日益高涨。

马什也对球队近期一直输球感到厌烦，他说：“我在14年的球员生涯和13年的教练生涯中，从未输过那么多次。我已经很厌烦了，所以我正试图找出哪些是我可以指望的球员。”

“我对于我们很多次都踢得比对手好，却空手而归，并在客场让对手轻易破门感到厌倦。”

的确，利兹是名副其实的“客场虫”，本季至今五场客场联赛仅获一分，与狼队（Wolverhampton）并列客场战绩最差的球队。

红军则是“主场龙”，不论他们本季的状态有多不稳定，主场总能保持不败。事实上，他们上一次在主场联赛输球已是一年半的事了。

交手记录方面，利物浦也占尽优势，上季“双杀”利兹之余，还狂送对方九个光蛋，因此红军本仗主场迎战利兹还是值得信赖的。