力挺LIV联赛 特朗普：PGA陷困境是咎由自取

（迈阿密综合电）美国前总统特朗普认为，职业高尔夫球员协会（PGA）巡回赛拒绝与由沙特阿拉伯支持的LIV高尔夫球系列赛谈判，导致自己陷入为难的处境。

特朗普认为，支持LIV系列赛的沙特阿拉伯公共投资基金是拥有无限资金的“好人”。这个投资基金为LIV系列赛的八站比赛设立了2亿5000万美元（约3亿5250万新元，1美元约兑1.41新元）的奖金，包括本周末在特朗普国家多拉俱乐部举行的团体锦标赛，冠军队将能获得令人瞠目结舌的5000万美元奖金。

不过这些来自沙特的资金受到许多质疑，批评者指责LIV高尔夫球员充当这个国家试图通过“体育洗白”，以提高其人权记录声誉计划中的高薪雇佣军。

除了提供高额奖金，LIV高尔夫球也耗资近10亿美元拉拢PGA巡回赛的顶尖球星加盟，这些球星包括大赛冠军得主米克尔森、贾斯汀·约翰逊、布赖森·德尚博和卡梅隆·史密斯。

特朗普说：“我认为最终他们会达成某些协议，不过PGA巡回赛处理得很糟糕。”

“那些高层的人应该是发生了一些事，他们应该与非常优秀，并且拥有无限金钱的人打交道。”

特朗普也吹嘘说，是LIV主动要在他的迈阿密俱乐部上演赛季末的盛大比赛，并补充说美巡赛也迫切希望回归这个球场。