环法绕圈赛星期天滨海湾开跑 45选手昨天先亮相

本地首次举办环法绕圈赛，45名选手中包括多名夺冠环法名将，本地也有四名选手参与。

环法脚踏车赛衍生赛事保诚新加坡绕圈赛（Prudential Singapore Criterium）正式比赛星期天（10月30日）在滨海湾登场，参加比赛的45名选手星期六（10月29日）下午率先亮相。

这是环法绕圈赛首次来到东南亚。共有29名选手来自最高级别的世界巡回赛职业车队，12名选手来自第三级别的洲际车队，我国脚踏车总会也派出一队四人参加。

以色列博泰车队（Israel Premier-Tech）的英国选手弗鲁姆（Froome）是四届环法冠军。他说：“比赛什么都有可能发生，大家都在约三周前结束赛季，未必像平常一直训练。”

相比起其他选手刚抵达不久，今年夺得环法总冠军的珍宝车队（Jumbo-Wisma）丹麦选手温格高（Vingegaard）10天前就和妻儿来到我国旅游。他笑说：“要适应这里可能要较长时间，我在这里几天了，所以已准备好比赛。”

本地选手杨文杰：主动出击盼拉开差距

温格高去年首次亮相环法就拿总亚军，今年更一举夺冠。他说，在实现今年最大目标后，他将朝拿下自行车三大赛事冠军（除了环法外，还有环西和环意赛）努力。对于绕圈赛，他说：“比赛将很艰难，这可能不是最适合我的赛道，但我会尽力。”

其他参赛的明星选手还包括曾赢得34个环法分站冠军的英国冲刺王卡文迪什（Cavendish，环法传奇车队）、2014年环法冠军尼巴利（Nibaly）和2018年世锦赛大组冠军巴尔韦德（Valverde）。

其中后两人已宣布退役，新加坡绕圈赛将是他们最后第二场比赛。两人分别代表阿斯塔纳（Astana Qazaqstan）和移动之星车队（Movistar）。

对于能和世界级高手同场竞技，今年为我国夺得东运会男子绕圈赛铜牌的杨文杰说：“我和温格高、弗鲁姆等人都有交谈，很高兴见到他们私下友善的一面。但到比赛时，他们肯定拼劲全力。”

“赛道很有挑战性，有的转角很窄，尤其是位于F1维修大楼一带。我们会主动出击，希望在比赛前段就拉开差距。”

环法绕圈赛正赛星期天下午4点举行，比赛共20圈，每圈3.2公里，最先越过终点的选手获胜。现场下午2点45分也将进行专业车队计时赛。滨海湾浮动舞台观众席的部分区域将免费让公众入场。