Dota 2国际邀请赛 中国Team Aster惜败出局 三支西欧战队争夺TI电竞总冠军

似乎是为了让现场1万2000名观众值回票价，星期六的两场比赛都激战到了决胜局。最终，来自中国赛区的Team Aster止步四强，Team Liquid、Tundra Esports和Team Secret三支来自西欧赛区的战队将角逐第11届TI总冠军头衔。

备受全球瞩目的电竞盛事——“Dota 2国际邀请赛”（Dota 2 The International，简称TI）四强赛星期六（10月29日）在新加坡室内体育馆拉开战火。来自中国赛区的Team Aster遭淘汰，三支欧洲赛区战队将争夺总冠军头衔。

似乎是为了让现场1万2000名观众值回票价，昨天的两场比赛都激战到了决胜局。Team Liquid以2比1淘汰Team Aster，Tundra Esports也以2比1战胜Team Secret，抢到总决赛的入场券。

随着Team Aster被淘汰，目前TI剩下的三支队伍均来自西欧赛区。Team Liquid将在星期天（10月30日）中午12时与Team Secret争夺最后一张总决赛的入场券，胜者将在下午4时30分与Tundra Esports争夺本届TI总冠军头衔。

值得一提的是，Team Liquid与Team Secret一路从突围赛过关斩将来到今天，无疑是本届赛事中的最大黑马。

在现场观战的马来西亚Dota迷陈俊杰（29岁）受访时表示，Dota 2是他学生时代的回忆，这次能来现场观战十分难得。

他说：“这次能够买到票来新加坡观赛很不容易，身边很多朋友买不到票。Team Liquid今年打得并不容易，很多场比赛都打得很艰难，希望他们能够顺利夺冠。”

据新加坡旅游局透露，TI今年在公开售票当日，门票在6分钟内就被抢购一空。

周边商店生意火爆

新加坡室内体育馆旁边的嘉龙威购物广场（Kallang Wave Mall）昨天也迎来了汹涌人潮。位于购物广场内的视频游戏商店Unrival此次就与知名战队Team OG合作，在商店内转播赛事的同时，也售卖OG战队的周边产品。

商店负责人俞祥枝说，单单上午半天时间，他们就接待了超过300名顾客。

俞祥枝说：“嘉龙威购物广场极度依赖比赛和演唱会来增加流量。我们商店这次也是很有幸能够跟Team OG合作，单单上午半天时间就已经吸引到三四百名顾客，这数字差不多是以往人数的10倍到20倍左右。有很多是外地游客，一名来自菲律宾的电竞爱好者刚刚就在我们店一次过消费了800多元。”

新加坡旅游局体育与康养旅游执行署长王凌丽早前就表示，逐步开放国门后，举办电竞和体育赛事将继续成为旅游局的战略之一，希望能吸引到更多的国际游客。