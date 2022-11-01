德赫亚神勇拉什福德进球 红魔力克西哈姆挤进前五

（曼彻斯特路透电）凭借门将德赫亚（de Gea）的神勇表现，以及前锋拉什福德（Rashford）所攻入的全场唯一进球，“红魔”曼联（Man Utd）在本地时间星期一（10月31日）凌晨的英格兰超级联赛上，主场以1比0力挫“铁锤帮”西哈姆（West Ham），进一步靠近积分榜前四位置。

这场胜利令红魔来到积分榜第五的位置，在少赛一场的情况下落后第四的“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）一分，随时可取而代之挤进前四。

西班牙籍门将德赫亚在比赛中三次精彩扑救，为红魔争取到连续八场各项比赛不败佳绩。主帅滕哈格（ten Hag）希望这名门将能在本赛季结束后继续留在球队。

根据多家英国媒体报道，德赫亚与红魔的合约在本赛季结束到期后，不确定是否会继续留在老特拉德福德。

滕哈格说：“关于洽谈新合约，我们早前已经说过要先专注比赛，当这一阶段比赛结束后，我们还有世界杯，之后我们才会去想续约的问题。”

“我们已经有一套应对策略。很明显，并且我也多次强调，我们很高兴戴维（德赫亚）的表现，他是名很优秀的门将。”

“他只有31岁，还有进步空间。他在曼联已经表现得很好，我相信他将来也会持续这样的好表现。”

昨天凌晨的比赛，拉什福德在上半场第38分钟头球破门，攻入全场唯一进球，这也是拉什福德在球会赛的第100个进球。

对于这名前锋，滕哈格说：“当你在25岁之前已经攻入100个球，你已经证明自己的实力。不过我相信他不会就此满足的。”

“我认为他还能踢得更好。他的头球还有进步的空间，而他也正在努力。”