英超双雄齐告捷 热刺头名出线红军只能当老二

托特纳姆在战胜马赛后以小组头名晋级16强，利物浦虽也击败了那波利，却因交手战绩不及对方而只能以小组副盟出线。

（马赛综合电）英超双雄“热刺”托特纳姆（Tottenham）与“红军”利物浦（Liverpool）在星期三凌晨（11月2日）的欧洲冠军联赛最后一轮小组赛双双告捷，但红军却只能以副盟身份出线。

原本就在D组领跑的热刺本仗只须踢和法甲球队马赛（Marseille），便能锁定16强门票，但他们却在客场以2比1战胜对手，确保以小组头名晋级。

然而，他们却胜得艰辛，上半场表现乏善可陈的热刺在伤停补时两分钟被马赛后卫姆本巴（Mbemba）的头球攻破龙门，以一球的劣势进入下半场。

热刺下半场再次“变脸”

但奇妙的是，他们和之前的许多场比赛一样，在下半场“变脸”，凭后卫朗格莱（Lenglet）在第54分钟的进球及中场霍伊别尔（Hojbjerg）的压哨球以2比1反败为胜。

在上周末客战伯恩茅斯（Bournemouth）的英超联赛中，热刺更在落后两球的情况下以3比2翻盘。

由于在上轮欧冠赛吃红卡，热刺主帅孔特（Conte）本仗只能作壁上观，助教斯特里尼（Stellini）顶替他在场边督战。当被问及热刺上下半场为何判若两队时，斯特里尼似乎无法给出明确的解释，他说：“下半场有些东西改变了。我们在更衣室内谈了很多有关活力和如何向对手施压的事。”

“我们在上半场没能做到，但下半场这方面却有所改变。我们踢了一个非常棒的下半场。我们必须在90分钟内保持相同的水平。”

尽管原本就在小组垫底，但由于D组四队的积分差距不大，因此马赛本仗若获胜还是有出线机会，踢和则有望以小组第三的身份转战欧洲联赛，但本场失利却让他们彻底结束了本季欧战征程。

孙兴慜伤退 本周末出战红军成疑

热刺本仗也不无遗憾，主力前锋孙兴慜在第29分钟与姆本巴头部相撞被提前换下。

斯特里尼在受访时表示，孙兴慜在比赛结束后看起来好多了，并能够与队友们一起庆祝胜利，但他必须做进一步的检查，以确保没有脑震荡，本周末能否参与对利物浦的英超大战还是未知数。

红军终结那波利不败战绩

和热刺不同，利物浦在本轮之前已锁定了16强门票，本仗主要是与那波利（Napoli）争榜首，但他们必须以四球或以上战胜那波利才有望实现目标，而这显然不是个简单的任务，利物浦最终只能在主场以2比0告捷，终结那波利自上季保持至今的21场正赛不败战绩，但A组头名仍属于意大利球队。

那波利在本轮欧冠首轮主场以4比1痛宰红军，所以红军即便成功复仇，但那波利仍以交手纪录优势守住A组榜首。

本场比赛，两队长时间僵持不下，直到努涅斯（Nunez）替补上场后，红军才终于取得突破，萨拉赫（Salah）在努涅斯的头球被挡后，于完场前5分钟补射入网，努涅斯则在补时第8分钟亲自破门，为球队锁定胜局。

利物浦近两场联赛吃败仗，对于这场胜利，主帅克洛普（Klopp）说：“这是我想要看到的反应。我们从不质疑自己的实力，我也不认为任何人会质疑，但我们一部分的问题在于欠缺稳定性。”