双雄小胜对手 炮兵直闯欧联16强红魔打附加赛

（伦敦综合电）欧洲足球联赛小组赛尘埃落定，英超双雄“炮兵”阿申纳（Arsenal）和“红魔”曼联（Manchester United）在本地时间星期五（11月4日）凌晨最后一轮皆以1比0取胜。阿申纳取得A组第一闯16强，曼联遗憾以一个净胜球之差排在E组第二，得通过附加赛争取16强资格。

曼联客战西班牙球队皇家社会（Real Sociedad），要净胜对手至少两球才能夺小组第一。“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）在第17分钟送上妙传，助攻18岁边锋加纳乔（Garnacho）破门。

罗纳尔多第42分钟原本有机会扩大领先优势，他逼抢成功后获得单刀机会，但面对门将的挑射高出龙门。两分钟后曼联门将德赫亚（De Gea）连续扑出两脚对方射门，力保城门不失，但曼联下半场无法攻入第二个进球。

皇家社会和曼联双双取得五胜一负，在两队之间的交手记录也相同下，皇家社会最终以一个净胜球的优势压倒曼联拿下第一。

曼联将在明年2月中的两回合附加赛，和其中一支欧洲冠军联赛小组第三名争夺16强资格。他们的潜在对手包括巴塞罗那（Barcelona）、尤文图斯（Juventus），还有曼联主帅滕哈格的前东家埃杰克斯（Ajax）等强队，抽签结果下星期一（11月7日）揭晓。

滕哈格赛后盛赞了加纳乔的表现，但遗憾球队没有得到想要的结果。“第一场（对皇家社会）出现了我们不赞同的点球（球队因此落败），但今天我们胜出了。还是有积极的一面，像是加纳乔（的表现）、东尼（范德贝克，van De Beek）归队。我们进了一个好球，可惜没有攻入需要的第二球。”

阿申纳则依靠左后卫蒂尔尼（Tierney）远射建功，在主场1比0险胜瑞士的苏黎世（Zurich），积15分并领先第二的荷兰球队艾恩德霍芬（Eindhoven）两分，直接出线。

苏黎世下半场有一个进球因越位无效，也在比赛最后十多分钟对炮兵球门不断进攻，因此阿申纳的胜利并不轻松。主帅阿特塔（Arteta）说：“任务完成，我不认为这是我们踢得最好的比赛，但我们最终赢了。”