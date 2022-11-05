赛季中段突宣布退役 皮克本周末主场最后一战

（巴塞罗那综合电）35岁的巴塞罗那（Barcelona）功勋中后卫皮克（Pique）星期四（11月3日）突然宣布退役。皮克通过视频表示，本周末对垒的西甲联赛就将是他在巴塞罗那主场诺坎普（Camp Nou）球场的最后一战。

皮克在视频中说：“我想告诉你们我的决定，现在该是旅程到达终点的时候了，我经常说离开巴塞后不会去其他的球队了，事情会是这样，本周六将是我在诺坎普的最后一场比赛，我将成为一名普通的巴塞球迷，我会支持球队，会把对巴塞的爱传给我的孩子们，就像我的父母对我那样。”

虽然话语充满温情，但赛季中段突然退役在足坛极为罕见。在上赛季结束后，皮克在巴塞罗那的日子过得很不愉快。

一方面他每赛季税前薪水高达4000万欧元（约5540万新元），是整个足坛薪水最高的球员。另一方面，他仅仅是巴塞罗那排名第五的中卫，出场机会寥寥无几。

甚至，部分巴塞罗那球迷认为这位功勋老将的薪水和能力早已不能匹配，常对他发出嘘声。

另一方面，上赛季曾有媒体爆出西班牙足总会长鲁比亚莱斯（Rubiales）的录音，揭秘是皮克的公司得到佣金，帮助安排西班牙超级杯在沙特阿拉伯举办。西班牙球迷对于超级杯在沙特举办极为不满，因此皮克在客场踢球也会遭到嘘声。场外也让皮克心烦。他与拉丁天后夏奇拉（Shakira）的情变让他成为八卦记者跟踪的目标。

竞技状态也是重要原因。巴塞主帅、老队友哈维（Xavi）在上赛季结束后已经对皮克坦白，称巴塞会引进大量后卫，意在提醒皮克考虑离队。皮克当时表示会用表现赢得位置。然而本赛季，在队友受伤，终于获得首发机会后，皮克却状态低迷，他对国际米兰（Inter Milan）一战的糟糕表现直接导致巴塞输球，间接导致球队从欧冠中出局。

此时选择退役，等于皮克放弃了剩下的一年半合同，给巴塞节约了大量薪水支出，让球队可以在冬季或明年夏季引援。不论如何，皮克都是巴塞历史名宿，他在球队赢得八个西甲冠军、三个欧冠冠军，是球队最辉煌时期的重要功臣。

皮克还在西班牙国家队赢得过欧锦赛和世界杯冠军，作为球员，他早已没有遗憾。尽管入选了这届世界杯西班牙队的55人初选大名单，但皮克已经表示，他不会参加卡塔尔世界杯。