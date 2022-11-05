转发反犹影片链接引争议 欧文向犹太家庭和团体公开道歉

美国职业篮球赛

欧文在个人社交平台上道歉称：“所有因我的贴文而受到伤害和影响的犹太家庭和团体，我为给你们带来痛苦深感抱歉，我道歉。”

（纽约综合电）布鲁克林网（Brooklyn Nets）球星欧文（Irving）转发反犹太纪录片链接被禁赛至少五场比赛，他在风波不断发酵后于星期五（11月4日）上网公开道歉。

欧文上周在推特转发一则2018年拍摄的反犹太影片链接而陷入风波。美国《滚石》杂志（Rolling Stone）称该片改编自一本充斥着反犹内容的书籍，影片提到“犹太人对社会各个方面的控制”，并强调犹太人参与了奴隶贸易。

网队老板对欧文失望 NBA发声明禁种族歧视

这件事很快开始发酵，网队老板蔡崇信第一时间发文表示对欧文感到失望，NBA联盟也再次声明禁止种族歧视。

欧文星期五也在个人社交平台上道歉称：“所有因我的贴文而受到伤害和影响的犹太家庭和团体，我为给你们带来痛苦深感抱歉，我道歉。”

就在欧文公开道歉的前一天，欧文与网队以及反诽谤联盟（Anti-Defamation League）发表了一份联合声明，表示他反对一切形式的仇恨。

他和网队表示，他们将各自向反诽谤联盟捐赠50万美元（约合70万新元）。

网队星期四在一份宣布欧文被停赛的声明中说：“今天，当欧文有机会在媒体上接受采访时，他拒绝明确表示他没有反犹信仰，也拒绝承认电影中具体的仇恨内容，这让我们感到失望。”球队说，欧文将被禁赛至少五场比赛。

早些时候，NBA总裁萧华（Silver）也谈到了欧文一事，“他发布了含有严重反犹太主义的电影的信息……我下周会亲自和欧文面谈这件事。”

值得一提的是，萧华也是一名犹太裔。

哈登因伤休战一个月

本赛季，欧文为网队出战八场比赛，场均出战38.6分钟，得到26.9分、5.1个篮板、5.1次助攻和1.4次抢断。

另一边厢，费城76人（Philadelphia 76ers）球星哈登（Harden）脚伤休战一个月。

哈登在11月3日对阵华盛顿巫师（Washington Wizards）的比赛中受伤，76人说，哈登将在两周后再次评估伤情。

根据赛程，76人将于11月23日主场迎战网队，而预计伤停一个月的哈登应该无缘迎战旧主了。本赛季，哈登为76人场均贡献22分、10次助攻和7个篮板