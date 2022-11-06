海洛公开赛 骆建佑复赛不敌印尼好手安东尼 下周转战澳洲公开赛

我国头号男单骆建佑在德国海洛羽毛球公开赛（超级300赛）无缘卫冕，他在复赛0比2败给印度尼西亚好手安东尼·金廷。

这场比赛在新加坡时间星期六（11月5日）凌晨举行，世界排名第五的骆建佑在这场速度对决中失误频频，两局比赛都让安东尼先拔头筹。安东尼首局在2比2平分时打出5比0的得分潮，然后他将比分优势维持到首局结束，以21比13先下一城。

进入次局，骆建佑依旧找不到克服安东尼的办法，后者在网前处理得十分细腻，9比8领先时连得七分拉开比分差距，最终以21比14胜出。自今年7月新加坡公开赛之后，安东尼再次战胜骆建佑，将两人的交手纪录改写至2胜2负。

世界第六的安东尼在丹麦公开赛和法国公开赛表现低迷，均止步首圈。如今在海洛赛打进四强重拾信心，他接下来将与印度名将斯里坎特争夺决赛资格，后者以21比13、21比19战胜印尼好手佐纳丹。

另一场半决赛会在“台湾一哥”周天成和法国球员托马·波波夫之间展开。

此役战罢，骆建佑的下一场比赛是下周二（11月15日）开打的澳洲公开赛（超级300赛），首圈对手是印度球员曼朱纳特。

由于世界排名靠前的安赛龙（丹麦）、安东森（丹麦）和周天成都没报名这项比赛，因此骆建佑到时将以赛会次号种子身份出战，与头号种子、马来西亚好手李梓嘉身处不同半区。

我国其他球员也会角逐这项赛事，杨佳敏以八号种子身份角逐，首圈对手是台湾的白驭珀，这两人上周在海洛公开赛首圈交手过，当时杨佳敏以2比1逆转晋级。

女双金羽佳／黄嘉盈和混双许永凯／陈薇涵也会亮相，金羽佳／黄嘉盈对阵澳洲组合西尔维娜／潘乐恩，许永凯／陈薇涵则迎战台湾组合李哲辉／许雅晴。

澳洲公开赛是广州年终总决赛的最后一场积分赛，男单球员中目前只有安赛龙、普兰诺伊、周天成、佐纳丹和安东尼这五人锁定资格，李梓嘉、骆建佑、陆光祖、叻斯亚·森和斯里坎特到时将在这项比赛争夺总决赛最后三个席位。