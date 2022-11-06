转发反犹太纪录片风波越演越烈 欧文被耐吉解约取消新鞋发布

美国职业篮球赛

欧文在2011年成为选秀状元后和耐吉签约，并在2014年合作推出第一代签名球鞋。第八代球鞋原本下星期推出，随着球鞋代言合同取消，欧文预计会损失每年1100万美元（约1543万新元）的代言费。

（纽约综合电）布鲁克林网队（Brooklyn Nets）球星欧文（Irving）的反犹太风波越演越烈，耐吉（Nike）星期五（11月4日）宣布和他解约，并取消他的新鞋发布。

欧文上周因转发反犹太纪录片链接，被网队禁至少五场比赛。他在风波不断发酵后公开发文道歉。

不过，耐吉还是在风波发生后和欧文撇清关系。耐吉在文告中写道：“耐吉不容许仇恨言论的余地，谴责任何形式的反犹太主义，因此我们决定即刻终止和欧文的合作关系，也不会推出欧文第八代球鞋。我们对这种情况和它对所有人的影响深感难过和失望。”

欧文在2011年成为选秀状元后和耐吉签约，并在2014年合作推出第一代签名球鞋。第八代球鞋原本下星期推出，随着球鞋代言合同取消，欧文预计会损失每年1100万美元（约1543万新元）的代言费。

网队之前表示，欧文将被禁赛至他完成一系列的“补救措施”为止，并不少于五场比赛，这段期间他也不能领薪水。

网队总经理马克斯（Marks）说，这些措施包括和犹太领袖见面及接受辅导等。不过马克斯强调，球队没有和欧文解约的想法。

网队星期三（11月2日）才开除了主帅纳什（Nash），由沃恩（Vaughn）担任代理主帅。沃恩首秀输给芝加哥公牛（Chicago Bulls）后，网队在星期六（11月5日）的比赛中以128比86在客场大胜华盛顿巫师（Washington Wizards），把战绩提升至三胜六负。

东契奇开季八场 都获30分以上

另外，联盟领头羊密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）在客场以115比102拿下明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves），豪取八连胜，以全胜战绩继续领航。

这也是他们队史的最佳开局。“假日哥”霍乐迪（Holiday）砍下29分，而“字母哥”安特托孔波（Antetokounmpo）取得他本季首个三双，贡献26分、13篮板和11助攻。

达拉斯小牛（Dallas Mavericks）球星东契奇（Doncic）则开季连续八场夺得30分以上，在对多伦多猛禽（Toronto Raptors）时收获35分，让小牛以111比110险胜，拿下三连胜。

东契奇也追平了NBA传奇张伯伦（Chamberlain）在1959/60赛季取得的这个成就，只不过张伯伦在1962/63赛季的开季23场都写下得30分以上的历史第一纪录，要追上还有些遥远。