1比0胜切尔西 炮兵再登英超榜首

在曼市以10人之力击败富勒姆，成功篡夺榜首位置后，阿申纳也在昨晚的英超赛场力克切尔西，以两分优势再次领跑英超。

在星期日（11月6日）的英超强强对话中，“炮兵”阿申纳（Arsenal）在客场1比0力克“蓝军”切尔西（Chelsea）。凭借这场胜利，炮兵继续在英超中领跑。

虽然是客场作战，但阿申纳本场表现出的水准远强过主队切尔西。炮兵在控球率、射门次数等技术统计上都强于蓝军。没能以更大比数获胜，炮兵更多是临门一脚发挥欠佳。

比赛的唯一进球出现在第63分钟。阿申纳获得角球，萨卡（Saka）开出角球传中，双方球员全都没有抢到第一落点，皮球在落地后反弹，也骗过了蓝军门将门迪（Mendy）。阴差阳错之下，皮球落到炮兵中后卫加布里埃尔（Gabriel）面前，他伸脚铲射将球送入网。

这是加布里埃尔本赛季英超的第二个进球。作为一位角球抢点专家，自2020至21年赛季加盟炮兵后，加布里埃尔已经九次在角球中进球。同时间段中，他的这项统计在英超中排名首位。

阿申纳之后还得到了多次机会，热苏斯（Jesus）第75分钟连续过人后分球送出妙传，挪威中场厄德高（Odegaard）得球后原本可以直接面对门将起右脚射门。可惜厄德高只擅长左脚，等他将皮球调整到左脚后，切尔西后卫已经赶来封堵，厄德高一脚将球射飞。第80分钟，切尔西后卫库库雷拉（Cucurella）还有一次疑似禁区内手球，但裁判观看了VAR后也没有做出表示。1比0的比数保持到了比赛结束。

曼市险胜富勒姆

在星期六（11月5日）的英超比赛中，曼市在被罚下一人的情况下，仍然2比1战胜富勒姆（Fulham）。

德国中场京多安（Gundogan）在比赛第16分钟就助攻阿根廷前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）进球。曼市早早取得领先。不过10分钟后，曼市却遭受重创。葡萄牙边卫坎塞洛（Cancelo）在防守对方的单刀进攻时从背后撞倒了富勒姆前锋威尔逊（Wilson）。裁判给出了罚球加红卡的极刑。富勒姆的巴西中场佩雷拉（Pereira）射门球进，将比数扳平。

曼市的挪威籍前锋哈兰德（Haaland）本场伤愈复出，他在第64分钟替换阿尔瓦雷斯出场。1比1的比数一直保持到了补足时间，德布吕纳（De Bruyne）在禁区内遭对手绊倒，裁判再次判罚罚球。哈兰德走上罚球点一蹴而就，攻入制胜球。哈兰德进球后兴奋地脱衣庆祝，也因此领到了黄卡。

两队分别获胜后，阿申纳目前仍以两分优势领先曼市，在积分榜上领跑。