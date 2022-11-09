芬威集团不愿对出售利物浦队与否表态

（伦敦综合电）对于媒体报道说芬威体育集团（Fenway Sports Group）计划出售利物浦（Liverpool），该集团不承认也不否认。集团表示，他们一直都有收到求购献议，并强调不论是在场上还是场下，他们做出的一切决定都将以利物浦球会的利益为核心。

芬威体育集团星期一（11月7日）在提供给体育媒体《The Athletic》的声明中说，近来有许多英超球队的控制权转手，同时还有一些交易传言，“集团也难免经常被问及关于利物浦的所有权”。

芬威体育集团在声明中说：“芬威体育集团经常收到寻求成为利物浦股东的第三方意向书。芬威此前透露，如果符合球会的最佳利益，我们会在合适的条件下，考虑新股东。

“无论是场上还是场下，芬威始终全力支持利物浦的成功。”

早在2010年，芬威体育集团以4亿7600万美元（约6亿6800万新元，1美元兑1.40新元，下同）收购利物浦，这家体育集团目前拥有多支职业体育队，整个集团的价值超过100亿美元，是世界第三大体育所有权集团。今年9月福布斯公布的数据显示，利物浦如今的市值达到了44亿5000万美元。

今年的球会转售市场尤其火热，今年初在俄乌冲突爆发后，原本由俄罗斯富豪阿布拉莫维奇（Abramovich）拥有的切尔西（Chelsea）球会被“摆上货架”强制出售，最终以42亿5000万英镑（约合68亿5000万新元）的价格出售给了由美国投资者托德·波利（Todd Boehly）牵头的财团。

除了英超球会外，来自美国的红鸟资本今年夏天也斥资12亿欧元（约合17亿新元，1欧元兑1.4新元，下同）买下了意甲球队体育米兰（AC Milan），美国富商约翰·特克斯托（John Textor）也出资8亿欧元收购了法甲球队里昂（Lyon）。