不会错过世界杯 韩国名将孙兴慜：哪怕只有1%也会全力争取

韩国足球名将孙兴慜上周在欧洲冠军联赛遭遇眼眶骨折，并接受了手术。就在外界担忧他无法出战本月开打的世界杯时，他星期三（11月9日）在社交媒体宣布自己将参赛。

在英超球队“热刺”托特纳姆效力的孙兴慜用韩文和英文双语更新社交媒体Instagram。他写道：“大家好。过去一周我收到了很多支持和鼓励的信息，非常感谢。从中，我获得了很多力量。”

“在世界杯为国家效力是许多孩子成长为足球选手的梦想，我也一直有这个梦想。”

孙兴慜在韩文内容中提到他可能会戴面具参赛，“想想过去两年大家忍受着戴口罩的痛苦，我在世界杯比赛中戴个面具，也就不算什么了。哪怕只有1%的可能性，我也会尽我最大的可能用最短时间恢复。”

现年30岁的孙兴慜已接受脸部骨折手术，目前在恢复中，他不久前在欧冠小组赛客战法甲球队马赛时与对方球员相撞，导致整个左眼窝肿起，经过相当长时间的治疗才步履蹒跚地走出球场。

孙兴慜是韩国国家足球队的队长也是全民偶像，自18岁进入国家队以来，他在106场比赛中攻入了35个进球，也协助球队赢得2018年亚运会金牌，并因此豁免服兵役。

韩国在本届世界杯被分进包括葡萄牙、乌拉圭及加纳在内的H组，是个相当艰难的小组。

孙兴慜在文末写道：“我不会错过世界杯的。我等不及要代表我美丽的国家了。很快就会再见的！”