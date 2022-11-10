阿根廷墨西哥世界杯大将缺阵 马内与卢卡库努力和时间赛跑

因伤缺席世界杯的球员名单越来越长，阿根廷主力洛塞尔索的缺阵恐对球队冲击大力神杯造成打击。

（综合电）卡塔尔世界杯临近，但欧洲各大联赛尚未落幕，也让不少密集参赛的球员面对有受伤缺席世界杯的风险。阿根廷大将洛塞尔索（Lo Celso）和墨西哥边锋科罗纳（Corona）成最新上榜的球员。塞内加尔球星马内（Mane）受伤情况不严重料能及时康复，但比利时球星卢卡库（Lukaku）是否能参赛是未知数。