阿根廷墨西哥世界杯大将缺阵 马内与卢卡库努力和时间赛跑

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月10日 5:00 AM

　阿根廷主帅斯卡洛尼表示，洛塞尔索（图）是球队无可取代的一员。（法新社）
　阿根廷主帅斯卡洛尼表示，洛塞尔索（图）是球队无可取代的一员。（法新社）

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因伤缺席世界杯的球员名单越来越长，阿根廷主力洛塞尔索的缺阵恐对球队冲击大力神杯造成打击。

（综合电）卡塔尔世界杯临近，但欧洲各大联赛尚未落幕，也让不少密集参赛的球员面对有受伤缺席世界杯的风险。阿根廷大将洛塞尔索（Lo Celso）和墨西哥边锋科罗纳（Corona）成最新上榜的球员。塞内加尔球星马内（Mane）受伤情况不严重料能及时康复，但比利时球星卢卡库（Lukaku）是否能参赛是未知数。

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