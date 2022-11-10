联赛杯 伯恩茅斯挫埃弗顿终结四连败

英超球队伯恩茅斯（Bournemouth）在联赛杯第三轮获得酣畅淋漓的大胜，以4比1击退埃弗顿（Everton），终止了四连败记录。

这两队本赛季表现不佳，在英超联赛中也都在保级区徘徊。不过在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨进行的这场比赛中，伯恩茅斯表现出色，上半场凭借洛维（Lowe）首开记录后，下半场由斯坦尼斯拉斯（Stanislas）、马孔德斯（Marcondes）和安东尼（Anthony）锁定胜利。