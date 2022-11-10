联赛杯 伯恩茅斯挫埃弗顿终结四连败

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月10日 5:00 AM

埃弗顿主帅兰帕德在这场比赛轮换11人又遭遇大败，赛后被球迷抨击。（路透社）
埃弗顿主帅兰帕德在这场比赛轮换11人又遭遇大败，赛后被球迷抨击。（路透社）

字体大小:

英超球队伯恩茅斯（Bournemouth）在联赛杯第三轮获得酣畅淋漓的大胜，以4比1击退埃弗顿（Everton），终止了四连败记录。

这两队本赛季表现不佳，在英超联赛中也都在保级区徘徊。不过在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨进行的这场比赛中，伯恩茅斯表现出色，上半场凭借洛维（Lowe）首开记录后，下半场由斯坦尼斯拉斯（Stanislas）、马孔德斯（Marcondes）和安东尼（Anthony）锁定胜利。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

分享热榜

每户家庭可获派12个抗原快速检测仪

大华银行调高定期存款利率 最高可达3.9%

高盛：中国重新开放可推动中国股市上涨两成
4

盛港组屋发生命案 女子涉杀养父被捕
5

大陆专家抵台探视病重大熊猫团团 学者：政治分歧无阻保育合作

更多精彩内容