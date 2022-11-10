那波利意甲十连胜 八分优势领跑积分榜

在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨的意大利足球甲级联赛中，领头羊那波利（Napoli）2比0战胜恩波利（Empoli），排名第二的体育米兰（AC Milan）却意外与弱旅克雷莫内塞（Cremonese）0比0闷和。这样，那波利在积分榜上的领先优势已经多达八分。

那波利的墨西哥球星洛萨诺（Lozano）在第64分钟候补上阵。他先是在第69分钟攻入罚球，之后在第88分钟又助攻波兰籍队友、同样是候补出战的泽林斯基（Zielinski）进球。这场胜利之后，那波利在意甲中已经是十连胜。