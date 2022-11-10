那波利意甲十连胜 八分优势领跑积分榜

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月10日 5:00 AM

　那波利距离马拉多纳时代后的首个意甲冠军愈来愈近。（路透社）
　那波利距离马拉多纳时代后的首个意甲冠军愈来愈近。（路透社）

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在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨的意大利足球甲级联赛中，领头羊那波利（Napoli）2比0战胜恩波利（Empoli），排名第二的体育米兰（AC Milan）却意外与弱旅克雷莫内塞（Cremonese）0比0闷和。这样，那波利在积分榜上的领先优势已经多达八分。

那波利的墨西哥球星洛萨诺（Lozano）在第64分钟候补上阵。他先是在第69分钟攻入罚球，之后在第88分钟又助攻波兰籍队友、同样是候补出战的泽林斯基（Zielinski）进球。这场胜利之后，那波利在意甲中已经是十连胜。

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