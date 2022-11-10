莱万和皮克双双领红卡 巴塞艰难战胜奥萨苏那

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月10日 5:00 AM

时隔近10年，波兰球星莱万吃下职业生涯第二张红卡，无缘出战12月底开打的德比战。（法新社）
时隔近10年，波兰球星莱万吃下职业生涯第二张红卡，无缘出战12月底开打的德比战。（法新社）

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波兰球星莱万多夫斯基（Lewandowski）染红离场，西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）下半场10人作战，凭借翼锋拉菲尼亚（Raphinha）的进球艰难取得胜利，继续领跑积分榜。

这场比赛在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨举行，对手奥萨苏那（Osasuna）在第6分钟首开纪录，后卫戴维·加西亚（David Garcia）头球破门助球队以1比0领先。莱万在第11分钟因拉拽对手比达尔（Vidal）领到黄卡，不久后在争顶时又肘击加西亚（Garcia），因此二黄变一红被罚下场。

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