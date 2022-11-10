莱万和皮克双双领红卡 巴塞艰难战胜奥萨苏那

波兰球星莱万多夫斯基（Lewandowski）染红离场，西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）下半场10人作战，凭借翼锋拉菲尼亚（Raphinha）的进球艰难取得胜利，继续领跑积分榜。
这场比赛在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨举行，对手奥萨苏那（Osasuna）在第6分钟首开纪录，后卫戴维·加西亚（David Garcia）头球破门助球队以1比0领先。莱万在第11分钟因拉拽对手比达尔（Vidal）领到黄卡，不久后在争顶时又肘击加西亚（Garcia），因此二黄变一红被罚下场。
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波兰球星莱万多夫斯基（Lewandowski）染红离场，西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）下半场10人作战，凭借翼锋拉菲尼亚（Raphinha）的进球艰难取得胜利，继续领跑积分榜。
这场比赛在新加坡时间星期三（11月9日）凌晨举行，对手奥萨苏那（Osasuna）在第6分钟首开纪录，后卫戴维·加西亚（David Garcia）头球破门助球队以1比0领先。莱万在第11分钟因拉拽对手比达尔（Vidal）领到黄卡，不久后在争顶时又肘击加西亚（Garcia），因此二黄变一红被罚下场。
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